AK Parti Milletvekilleri Devrek'teki açılışta bir araya geldi

AK Parti Bölge Milletvekilleri Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında Devrek'te bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında bir araya gelen bölge milletvekilleri vatandaşlarla bir araya gelerek 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Sezai Bükrü'ye destek vermeleri talebinde bulundular.

Devrek Cumhuriyet Bulvarında ki Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, AK Parti önceki dönem Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, İl Başkanı Zeki Tosun, ak Parti Kadın Kolları Başkanı Züleyha Arıman, AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Sezai Bükrü, İlçe Başkanı Yaşar Canbaş, Devrek Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Adayları, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları, partililer ve yüzlerce Devrekli katıldı. Protokol konuşma sırasına göre Devreklilere hitap eden Belediye Başkan Adayı Sezai Bükrü,” Öncelikle aday olmamızın tek nedeni, memleketimize en iyi hizmeti vermek içindir bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bundan evvel AK Parti olarak ilçemize arkadaşlarımız, ağabeylerimiz en iyi hizmeti vermek için mücadelede bulundular. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizler AK Parti ailesi olarak bu kulvarda ilçemize hizmet vermek için talip olduk ve bu görev bizlere tevdi edildi. İnşallah AK Parti ailesi olarak ilçemizi en üst seviyelere taşımak için gayret edeceğiz. Bizim hedefimiz hizmet yarışına girerek ilçemizi en yüksek seviyelere taşımaktır. Çünkü Devrek insanı bunu sonuna kadar hak ediyor. Sizler biliyorsunuz bizler Türkiye'nin ve bölgemizin en büyük siyaset ve devlet adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin en büyük markası ve en büyük vizyonu AK Parti ise belediyecilikte en büyük tecrübedir. İşte biz bu vizyonla yola çıkıyoruz. Sevgili Devrekliler, sizlere bir çağrıda bulunmak istiyorum. El ele, gönül gönüle, herkesin tebessüm ettiği, kültür, sanat ve turizm de değerler üreten bir Devrek'te yaşamaya var mısınız? Esnafının yüzünün güldüğü, köylünün ürününü bölgeye taşıdığı bir Devrek içi var mısınız? Eğer bunlara evet diyorsanız önümüzde çok önemli ve hassas bir seçim var. 31 Mart günü sandığa giderek bu kutsal emaneti kime layık görüyorsanız ona teslim edeceksiniz. İnşallah 31 Mart'ta sizlerden destek istiyorum. Benim için sizlere ve memleketime hizmet etmek bir onurdur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetlilerin katılımı ile Devrek Seçim Koordinasyonun açılışı yapıldı.