AK Parti Zonguldak Belediye Meclis Üyesi ve Aday Tanıtımım Toplantısı, yapıldı.

Parti Zonguldak Belediye Meclis Üyesi ve Aday Tanıtımım Toplantısı, yoğun katılımla Dedeman Otel'de gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa; AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, parti yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak'ta AK Parti Belediyeciliğini getireceklerini belirten Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, “Selam olsun İnağzı'ndan Dilavere, Terakki'den Yeşil Mahalle'ye 19 mahallemize. 19 mahallemizin bütün sorunlarını biliyoruz. Derdi olan deva ve çare arar, derdi olmayan macera arar. Bizim bir derdimiz var ve bunun için yollardayız. Gönlü aşk ile olan adayımız Ömer Selim Alan işte burada. Gönül Belediyeciliğini helalle buluşturacağız. Bizim en büyük projemiz yapmak. Yapamayanları gönderecek, yapacak olan Ömer Selim Alan'ı başa getireceğiz” dedi.

Ardından konuşan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, 31 Mart'ta Zonguldak Belediyesi'ni Ak Belediyecilikle tanıştıracaklarını söyledi. Tosun yaptığı konuşmada “Yolumuza Ömer Selim Alan kardeşimiz ile devam edeceğiz ve 31 Mart akşamı Zonguldak'ı Ak Belediyecilik ile tanıştıracağız. Proje yapmak önemli değil, projeleri hayata geçirecek ufkunuz olmalı. Bu adayımız Ömer Selim Alan'da var. Biz Ömer Selim Alan'a güveniyoruz. 10 yıldır mevcut belediyenin ne yaptığı ortada. Biz bu belediyeyi alarak halkımızın daha mutlu ve daha huzurlu yaşamasını sağlayacağız. Omuz omuza verdik, birlikte bu yükün altından kalkacağız” diye konuştu.

Programda son olarak konuşan ve projelerini açıklayan AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, “Rabbim nasip etti, büyüklerim uygun gördü Zonguldak Belediye Başkan Adayı olarak karşınızdayız. 80 günden beri Zonguldakımızı karış karış geziyoruz. Bütün vatandaşlarımızın en büyük sorunu yol. Haklılar bu yolları biz hakketmiyoruz. İkinci sırada da su sorunu var. Türkiye'nin en pahalı 2'nci suyunu kullanıyoruz ve temiz suyumuz yok. Boş zamanlarımızda vatandaşlarımızın vakit geçireceği bir alan arıyoruz ama yok. Allah nasip ederse bu saydığım 3 konuyu Başkan olduğumuz halde ilk görevimiz olarak bileceğiz ve siz Zonguldaklıların hayır duasını alacağız. Bir sistem getirmemiz gerekiyor. Zonguldak'ta 10 yıldır hepimiz kaybettik. Son 10 yıldır mevcut belediyenin Zonguldak'ta vatandaşların yararına dokunan tek bir eser, tek bir yapıt yok. 10 yıl kaybettik, 10 yıl da geriye gittik. Kaybımız 20 yıl. Biz bu durumu değiştirmek için yola çıktık. Türkiye'nin en büyük köyü sıfatını silip atacağız. Durmayacağız, yorulmayacağız. Bir çalışacağıma 5 çalışacağız. Hangi partiden olursa olsun tüm hemşerilerimizin yüzünü güldüreceği. Biz bütün Zonguldak'ı kucaklayacağız, bütün Zonguldak'ın belesiye Başkanı olacağız. Önce millet, önce memleket, önce Zonguldak diyerek bu işin altından sizlerin dualarıyla kalkacağız. Artık Zonguldak bize, ‘Genç, dinamik, vizyon sahibi ve ismi şaibeye karışmamış kadrolar istiyoruz' diyor. Ben teşkilatıma, partime, Belediye Meclis Üyesi Adaylarıma güveniyorum. Açıklayacağım projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Projelerimiz 5 ana ve yardımcı projelerden oluşturduk. Bunu abartabilirdik, sayıyı artırabilirdik. Ancak biz hayal satmıyoruz. Cumhurbaşkanımıza Zonguldak'ın 31 Mart akşamı kırmızı değil sarı olacağının sözünü verdik” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, 5 ana ve yardımcı projelerden oluşan projelerini bir bir açıkladı. Nergis Park, Kızlar Plajı, Seyir Terası, Millet Bahçesi, Tersane Plajı Tesisleri, Karaelmas Kent Park, Emekli ve yaşlı hizmetleriDere ıslahı, kentsel dönüşüm gibi projeler katılımcılarda büyük alkış aldı.

Proje açıklanmasını ardından AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, sırasıyla Belediye meclis üyelerini sahneye davet ederek tanıttı.