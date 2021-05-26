AK Parti'den amatör spor kulüplerine destek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi idarecileri ve Bayatspor Yönetimi, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkan Bozkurt, Mesleki Eğitim Merkezi başarılarından dolayı yöneticileri tebrik etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'a ilk ziyaret Kdz. Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdüsselam Aksoy ve Müdür Yardımcısı İbrahim Ceylan tarafından gerçekleştirildi.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Aksoy, ziyarette yaptığı konuşmasında, kurum olarak kısa sürede çok yol kat ettiklerini belirterek; sınav merkezinin aktif olarak faaliyete geçtiğini söyledi.

Altyapı olarak Mesleki Eğitim Merkezi'nden daha iyi okullar olduğunu ifade eden Aksoy, buna rağmen güzel işler yaptıklarını ve başarılı çalışmalara imza attıklarını, bu başarıların en başında ise insanların şehir dışına çıkmadan ilçede sınavlara girmelerini sağladıkları imkânın geldiğini belirtti.

Aksoy, ayrıca sınava girmek isteyenlerin revaçta olduğunu, yaşanan yoğunluğa rağmen talepleri karşılamada sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.

Merkezin imkânlarından da söz eden Aksoy, özel eğitim destek odaları ve kütüphaneler ile halka hizmet ettiklerini belirterek, başka yerlerde istihdam oranının binde 2'lerde olduğunu, Kdz. Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi'nde ise bu oranın yüzde 90'lara ulaştığını açıkladı. Aksoy, bu özelliği ile Kdz. Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi'nin diğer merkezlere göre daha verimli ve avantajlı durumda olduğunu vurguladı.

Mesleki Eğitim Merkezi idarecilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Bozkurt ise Kdz. Ereğli halkının yararına yapılan tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi. Bozkurt, kısa sürede elde ettikleri başarılardan dolayı Kurum Müdürü Abdüsselam Aksoy, kurum idarecileri ve öğretmenler başta olmak üzere; Mesleki Eğitim Merkezi'nin kurulmasında emeklerinin bulunduğunu ifade ettiği partisinin önceki dönem yönetimi de dahil emeği geçen herkese teşekkür etti. Ziyaret, kurum üzerine yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

Bozkurt, “Destek vermeye hazırız”

AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'a ikinci ziyaret ise Kdz. Ereğli 1. Amatör Lig takımlarından Bayatspor Kulübü'nün Başkanı Recep Civelek ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Civelek, ziyarette yaptığı konuşmasında, futbol takımı için yeni saha yapılması hususunda çalışma yapmayı planladıklarını söyledi. Bu sene pandemi nedeniyle liglerin ertelendiğini ve bu nedenle sahaya çıkamadıklarını ifade eden Civelek, pandeminin bir an önce etkisini yitirmesini ve yeniden ligde mücadele etmek istediklerini kaydetti.

Bayatspor Kulübü yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt, spor faaliyetlerinin; gençlerin kendilerini göstermeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için faydalı etkinlikler olduğunu ifade etti. Bozkurt, ayrıca Amatör Spor Kulüplerine ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Ziyaret, kulüp çalışmaları üzerine yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.