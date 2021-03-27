AK Parti'den ‘Orman Haftası' ziyareti

Ereğli İlçe Teşkilatı, Orman Haftası kapsamında Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte; 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve beraberindeki partililer, önce Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarını ardından da Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mefar Erhan Çubukçu'yu makamında ziyaret ederek Orman Haftası'nı kutladı.

Başkan Bozkurt, geçen hafta yapılan fidan dağıtımı olmak üzere yaptıkları çalışmalardan ve verdikleri hizmetlerden dolayı Çubukçu'ya teşekkür etti.

Çubukçu ise Saffet Bozkurt'un İlçe Başkanlığında AK Parti İlçe Teşkilatı'nda görev alan partilileri, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.