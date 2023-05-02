AK Partili belediye başkanından CHP'nin 300 milyar dolar vaadine tepki

Zonguldak'ta seçim çalışmaları sırasında konuşan AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, CHP'nin 300 milyar dolar vaadini eleştirdi. Bektaş, "Muhalefet ya çok büyük yalancı ya da 300 milyara bu memleketi sattı arkadaşlar. Bu kadar net ve açık. Farklı şeyi ispatlasınlar oy vermezsem şerefsizim" dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı tarafından Kozlu Sahil'de açık hava toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda milletvekili adayları ve partili yöneticiler katılımcılara konuşma yaptı. Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “5 yıl içinde 300 milyar doları getireceğiz. Bunun sözünü aldık" açıklamasını eleştirdi.

Söz konusu vaadin afişlere yazılarak sokaklara asıldığını ifade eden Bektaş, "Size niçin burada olduğumuzu, bu memleketin öyle bir tehlikede olduğunu ki bu tehlikenin kendini akıllı zanneden profesörlerin, akıllı insanların görmediğini anlatacağım. Şu tabelalar var karşıda. Diyor ki 300 milyar para bulduk. Arkadaşlar ya bu adamlar para saymasını bilmiyorlar, ya kafayı yemişler. 300 milyar ne demek biliyor musun? Bir nükleer santral on milyara mal ediyor. Otuz tane nükleer santral yaparsın. 6 milyon Suriyeli'yi Türkiye'de tutmak için 1,5 milyar doları vermemek için ve yedi dereden su getiren Avrupa Birliği iki yüz katını size niye verir? Beş milyar lira Katar'la anlaşma yaptık. Tam bir ay boyunca onların kendi medyaları 'bu memleketi satıyor' dediler. Altmış katını adamsın niye versin? Deli misiniz siz? Altmış katını size niye versin? Birincisi muhalefet ya çok büyük yalancı ya da 300 milyara bu memleketi sattı arkadaşlar. Bu kadar net ve açık. Farklı şeyi ispatlasınlar oy vermezsem şerefsizim. Sattınız bu memleketi yada çok büyük yalancısınız" diye tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından partililer ve milletvekili adayları Kozlu ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.