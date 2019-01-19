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AK Partili Belediye meclis üyesi ölümden döndü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Salih Kumaş bir yakının cenazesinden dönerken otomobiliyle uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Salih Kumaş bir yakının cenazesinden dönerken otomobiliyle uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Salih Kumaş bir yakının cenazesine katılmak için Trabzon Beşköy'e gitti. Cenaze töreninin ardından dönüşe geçen Kumaş, buzlu yolda otomobiliyle kaymaya başladı. Otomobili son anda durdurmayı başaran Kumaş, uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada yara almayan Kumaş, büyük bir kaza atlattığını belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Kumaş'ın otomobili buzlu yoldan yapılan çalışma sonrası kurtarıldı.

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