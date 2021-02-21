İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akaryakıt istasyonu çalışanı kendisini odaya kilitleyip bıçakla zarar verdi

Zonguldak’ta bir akaryakıt istasyonu çalışanı, kapısını kilitlediği ofiste kendisine zarar verdi.

Zonguldak'ta bir akaryakıt istasyonu çalışanı, kapısını kilitlediği ofiste kendisine zarar verdi. Bıçakla kendisini yaralayan çalışan hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay Çaydamar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre kız arkadaşından ayrıldığı öne sürülen E.Ö. bunalıma girdi. Kendisine zarar veren çalışan, çevredekilerin yardımıyla sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre sonra ise kendisini iş yerinin ofisine kilitleyen şahıs, bıçakla vücudunun birkaç yerini keserek kendisine zarar verdi. Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri E.Ö.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan E.Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.