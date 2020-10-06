İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akaryakıt istasyonunda yangın paniği

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı.


Yangın Kışla Mahallesi girişindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakıt almak için istasyona giren Serkan Uysal idaresindeki 67 ABL 201 plakalı Renault marka otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobilden kendisini dışarı atarken çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahalede bulunarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların çabası ile otomobildeki yangın büyümeden kontrol altına alınırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Otomobilde yangın çıkması sonucu akaryakıt istasyonu çalışanları ve diğer araç sürücüleri büyük panik yaşadı.


Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangınla ilgili rapor hazırladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.