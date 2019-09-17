Akbıyık, "Yerel basının geleceği konusunda yol haritası çizildi"

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında TGF'nin Sivas'ta düzenlediği 59. Başkanlar Konseyi toplantısını değerlendirdi. Akbıyık, yerel basının geleceği konusunda çalışmalar yapıldığını ve yol haritasının çizildiğini aktardı.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Derya Akbıyık, Sivas Kongresi'nin 100.yılı kapsamında Sivas'ta 13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) 59.Başkanlar Konseyi toplantısını değerlendirdi. Derya Akbıyık, Basın Vakfı Başkan başkan vekilliği görevine getirildi. Derya Akbıyık ayrıca Ankara'da Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Ankara ve Sivas ziyaretlerini degerlendiren Derya Akbıyık şunları söyledi: ''Önce Ankara sonra Sivas seyahatlerimiz oldu. Türkiye Gazeteciler Federasyonun 12 Eylül'de önce Ankara'da Türkiye Gazeteciler Federasyonun Yönetim Kurulu toplantısını yaptık. Burada yerel basının geleceği konulu çalışmalar yapıldı yol haritası çizildi. Ankara, Eskişehir Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Kocaeli, Gebze Sakarya Cemiyet başkanlarıyla Sivas'a birlikte geçtik. Sivas'ta Türkiye Gazeteciler federasyonu 59. Başkanlar Konseyi toplantısı yapıldı. 13-15 Eylül 2019 arasında gerçekleşti. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve il başkanları Sivas'ta misafir edildik. Sivas Gazeteciler Cemiyeti başkanı bize ve yönetimi ev sahipliği yaptı, 70'e yakın cemiyet başkanı 138 gazeteci Türkiye'nin çeşitli illerinden katıldı. Hem Sivas'ın 100 yıllık kongresinın yıldönümünde Sivas'ta olmamız böylesine çok önemli ve güzel bir şehir orada olmamız önemliydi. Sivas Valisi, Sivas Belediye Başkanı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, Sivas Ticaret Sanayi Odası ve çeşitli kuruluşlarda bizlere gerçekten çok yakından ilgilendiler ev sahipliği yaptılar. Burada TGF Genel Başkanımız Yılmaz Karaca yerel basınla ilgili birçok mesaj verdi.İlan gelirlerimizin azalması, yatırımların durması yerel gazeteleri zor durumda bıraktı. Bunların aşması için çeşitli illerin görüşleri alındı. Sonuç bildirgesinde bugünlerde açıklanacak onu da duyurusunu yapacağız .Sivas'ta 2 gün boyunca önemli yerleri gezdik ve gördük. Merkezdeki Ulu Önder Atatürk'ün kaldığı kongre yaptığı konut evine kadar her yeri gezdik" dedi.

Başkan Akbıyık ayrıca Milli Mücadelede Sivas 108 gün isimli kitabın da kendilerine hediye edildiğini aktardı. 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Film Festivali'nin sunumuna ve 5 Ekim'de ki gala gecesine katılmek üzere Makedonya'ya gideceğini aktaran Akbıyık sözlerini şekilde devam etti: ''Bu ayın sonunda Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nda bir görevimiz var bu ayın sonunda oraya gideceğiz. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun Türk dünyası belgesel film festivali sunumu Makedonya Üsküp kentinde yapılacak."