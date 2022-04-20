Akbulut, çalışanları ve iş ortakları ile iftarda buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Vahab Akbulut çalışanları ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile iftarda bir araya geldi.

Bünyesinde Ak Baharat, Lokman Efendi, VA Kozmetik, Çerez Borsası gibi markaları barındıran ve 1974 yılından bu yana aktar, baharat ve bitkisel ürünler alanında üretim ve satış gerçekleştiren VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahab Akbulut çalışanları, aileleri ve iş ortakları ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Okunan Akşam ezanı ile birlikte orucu açan davetliler, Müezzin Ahmet Yazıcı tarafından yapılan yemek duasına eşlik etti. İftar programında davetliler ile masaları tek tek gezerek ilgilenen VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahab Akbulut, davete icaplarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

İftar davetine Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Çaygeç, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel, Kdz. Ereğli ilçesinde iş dünyasının önde gelen isimleri, VHP Grup çalışanları ve aileleri katıldı.