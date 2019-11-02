Akçakoca Belediyesinden Alaplı Belediyesine teşekkür ziyareti

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 17-18 Temmuz tarihlerinde bölgede meydana gelen sel felaketine müdahale ve katkılarından ötürü Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 17-18 Temmuz 2019 tarihinde Akçakoca'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve taşkınlar sonucunda oluşan afet sonrasında, maddi manevi destek sağlayan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Doğal afetler karşısında başta kişiler olmak üzere resmi ve özel kurumlar birlikte dayanışma içinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Akçakoca Belediyesi ile hem komşu, hem de kardeş Belediye olduklarını ifade eden Tekin, “Akçakoca'da yaşanan sel felaketi sırasında can kayıpları olması hepimizi derinden üzmüştür. Akçakoca da yaşanan sel felaketinin ilk gününden itibaren komşumuza yardım etmek için elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Alaplı'da birçok sel afeti yaşadık. Afetin ne olduğunu neler yol açtığını Alaplı Belediyesi olarak çok iyi biliyoruz. Bu vesile ile bir kez daha Akçakoca halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını diliyorum. ” dedi.

Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz ise, Maddi manevi desteklerinden dolayı Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e teşekkür ettiğini söyledi.