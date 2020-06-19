Akgül, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, LGS'ye girecek öğrencilere mesaj göndererek başarılar diledi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, yarın yapılacak LGS sınavı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akgül mesajında “Stresten ve heyecandan uzak bir şekilde sınava girmenizi tavsiye ediyor, hazırlık sürecindeki bilgi ve birikimlerinizi sınava en üst düzeyde yansıtacağınıza inanıyor, LGS' ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, yayımladığı mesajında “Uzun zamandır LGS için hazırlık yapıyorsunuz, bu sınavın sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacı ile okullarımızda günler öncesinden her türlü tedbir alınarak binalar sınav hazır hale getirildi. Her şey sizin için, stres ve kaygıdan uzak gönül rahatlığıyla okullarınızda sınava girebileceksiniz. Şimdiye kadar yaptığınız sınav hazırlıklarınızın, sizlere başarılı bir sınav geçirmenizde yardımcı olacağına inancım tam olmakla birlikte; LGS sınavını tek çözüm olarak görmemenizi tavsiye ediyorum. Eğitim ve yönetim kadrolarımız sizlere en nitelikli eğitimi verebilmek için çalışıyor. Cumartesi günü stresten ve heyecandan uzak bir şekilde sınava girmenizi tavsiye ediyor, hazırlık sürecindeki bilgi ve birikimlerinizi sınava en üst düzeyde yansıtacağınıza inanıyor, LGS' ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.