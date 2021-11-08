'Akıl ve Zeka Oyunları' sınıfı ile yeteneklerine yenilerini ekleyecekler

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Mollabey İlkokulu'nda okul aile birliği ve velilerin desteği katkılarıyla yaptırılan akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu doğrultusunda, okul aile birliği ve velilerin desteği ile yaptırılan ve öğrencilerin oyun oynayarak karar verme, problem çözme, dikkat, hafıza, konsantrasyon, akıl ve mantık yürütme, görsel algı, soyut düşünme gibi yeteneklerini geliştirmesi amacını taşıyan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Zeka ve Akıl Oyunları sınıfının hayırlı olması temennisinde bulunarak; emeği geçen idarecilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi'nin öğrencilerin düşünme, problem çözme, mantık yürütme kabiliyetlerini geliştirme adına çok büyük önem taşıdığına dikkati çeken Çevik “Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyemizin, öğrencilerimizin yeteneklerine yenilerini eklemelerini sağlayacakları kaliteli bir ortam, akademik başarılarına da katkı sağlayacağına inanıyorum. Atölyelerin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin derslerinden geri kalmadan boş zamanlarında atölyemizi etkili bir şekilde kullanmaları çok önemli. Atölyemizin oluşturulmasında emeği geçen başta okul aile birliği başkanımız ve üyelerine, öğretmenlerimize, velilerimize ve herkese teşekkür ederim" dedi.

Alaplı Mollabey İlkokul Müdürü Ömer Yavuz ise, okula kazandırılan bu bölüm için, Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Okul aile birliği ve velilere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu güzel etkinlik bölümlerinin öğrencilerce en güzel şekilde değerlendirilip kullanılacağına emin olduğunu belirtti.