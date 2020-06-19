İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akıntıya kapılan gençlerin imdadına ekipler yetişti

Zonguldak’ta yüzmek için girdikleri denizde akıntıya kapılan gençler, kayalıklara çıkarak balıkçılardan yardım istedi.

Zonguldak'ta yüzmek için girdikleri denizde akıntıya kapılan gençler, kayalıklara çıkarak balıkçılardan yardım istedi. Olay yerine gelen sahil botu, gençleri kayalıklardan alarak sahile çıkarttı.


Edinilen bilgiye göre olay Kapuz Caddesi Uzunkum mevkisinde yaşandı. 4 lise öğrencisi yüzmek için girdikleri denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı. Geri yüzemeyen gençler yakında bulunan kayalıklara çıkarak beklemeye başladı. Bu sırada balık tutan vatandaşlara seslenen gençler, yardım istedi.


Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri hücum bot ile yanaştı. Gençleri alan bot, yeniden Uzunkum bölgesindeki plaja bıraktı. Bu sırada AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Gençlerin sağ salim plaja gelmesi üzerine herkes rahat bir nefes aldı.


Polis ekiplerinin kimlik sorgulaması yaptığı gençler, rüzgar sebebiyle denizde ters akıntı olduğunu söylediler. Gençler, uyarıların ardından yeniden denize girmeyeceklerini ifade ettiler. Bu sırada sahil güvenlik bot komutanlığı ekipleri de plajda devriye gezerek denize girenleri uyardı. Ekipler de olayın ardından bölgeden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.