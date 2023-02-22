İhlas Haber Ajansı

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AKM'ye boşaltma kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi’nin boşaltılması kararı çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nin boşaltılması kararı çıktı.


Zonguldak'ta daha önce depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tahliye kararı onaylandı. 1993 yılında yapılan bina; devlet tiyatroları, toplantı ve sergi salonları ve halk kütüphanesini barındırıyor.


Bakanlığın Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nin tahliyesi için yeni bir yer aradığı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin boşaltıldıktan sonra deprem güçlendirilmesi yapılacağı öğrenildi. Öte yandan AKM'de düzenlenecek tüm etkinlikler iptal edildi.

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