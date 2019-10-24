Akreditasyon kurumu BEÜ'yü değerlendirdi

“Pearson Assured International” Akreditasyon Kurumu tarafından BEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'na 3. yıllık ziyaret gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık'ta yeterlilikler, sınavlar ve ölçme-değerlendirme hizmetlerinden sorumlu kuruluş Ofqual tarafından denetlenen Pearson Assured International kurumu tarafından 2017 yılında akredite edilen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu gerçekleştirilen 3. ziyaretle yıllık denetime tabi tutuldu.

BEÜ Yüksekokulunda Pearson tarafından “Pearson Assured International” başlığı altında sunulan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, kurumsal kalite güvencesi (organizasyon), öğrenme eko-sisteminin kalitesi ve ölçme-değerlendirme süreçlerine odaklanılarak bağımsız bir kalite uzmanı tarafından incelemelerde bulunuldu. İncelemenin ardından uzman kalite denetçisi, belirtilen kalite ölçütleri kapsamında detaylı bir değerlendirme yaptı.

Akreditasyon sürecine dair bir açıklama yapan Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Okşan Dağlı, “Kalite güvencesi son yıllarda yükseköğretim sisteminde ele alınan en önemli konulardan biridir. Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerinde sistematik ve sürdürülebilir yaklaşımları ön planda tutma istekleri “kalite güvencesi”, “akreditasyon” gibi olguları önemli kılmaktadır. Özellikle yabancı dil eğitiminde yaşanan sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, kurumların uluslararası standartlarda bir kontrol sürecine girmeleri zorunlu hale gelmektedir. Bu konuda bizleri her zaman destekleyen ve anlaşmalarımızı yakından takip eden Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya ve emeği geçen tüm Yabancı Diller Yüksekokulu akademik ve idari personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Yıllık kalite denetim ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam edecek olan Pearson Assured International Akreditasyon Kurumunun bir günlük denetim programı, kurumun bağımsız kalite uzmanı Dean Littler tarafından BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya yapılan ziyaret ile son buldu.