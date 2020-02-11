“Akşam Yemeği” Zonguldak'ta sahnelenecek

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu Akşam Yemeği, Zonguldak'ta “perde” diyecek.

Herman Koch'un yazdığı Kess Prins'in uyarladığı Can Çelebi'nin çevirisini yaptığı “Akşam Yemeği” adlı iki perdelik oyun 14 Şubat 2020 günü saat 20.00 ila 15 Şubat 2020 günü 14.00 ve 20.00 seanslarında Zonguldak Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Süheyla Elbaş Zeybek'in yönettiği oyunun konusu ise şöyle:

“ Bu gerçek bir olay. Vahşi, acı ve gerçek. Ergenlik çağındaki ikisi kuzen üç genç, parti çıkışında bir bankamatikte karşılaştıkları evsiz bir kadını hunharca öldürür. Şiddetin hatta barbarlığın ulaştığı noktayı gösteren hayli sarsıcı bu olayı, Hollandalı yazar Herman Koch ‘Akşam Yemeği' adıyla romanlaştırır, Kees Prins de sahneye uyarlar. Oyun, gençlerin “küçük burjuva” ailelerini lüks bir restoranda akşam yemeğinde bir araya getirerek, “şiddet” olgusunu masaya yatırıyor. Ve can alıcı soruları soruyor. Çocuklarınızı, ailelerinizi ve sahip olduklarınızı korumak için ne kadar ileri gidebilirsiniz? Onları ele verir misiniz? Yoksa üstünü örtmeye mi çalışırsınız? Buyurun mahkemeyi siz kurun.”

Sahnelenecek olan oyunda ise “Paul Ufuk Şener, Claire Demet Oran

Babette Ayşe Dinç Yıldız, Serge Cem Arabacıoğlu, Şef Garson Melike Ergüzen, 1.Komi Ahmet Tutar, 2.Komi Nuri Yavuz, 3.Komi Gökhan Satılmış ve 4.Komi Ramazan Yıldırım” rol alacak.