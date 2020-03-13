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Aktardan gribe karşı bitkisel karışımlı çay önerisi

Zonguldak’ta aktarcılık yapan Tahir Buyurcu, gribe karşı bazı bitkilerin etkili olduğunu ve virüse yakalanma riskinin azaldığını söyledi.

Zonguldak'ta aktarcılık yapan Tahir Buyurcu, gribe karşı bazı bitkilerin etkili olduğunu ve virüse yakalanma riskinin azaldığını söyledi.


Bitkilerin ve bitki karışımlarının uzun zamandır kullanıldığını ve bazı gribal enfeksiyon hastalıkları iyi geldiğini söyleyen Tahir Buyurucu; “Virüsten korunmak için önce zencefil, tarçın, karanfil gibi Bitkileri iki türlü kullanabiliyorlar. Kaynatıp da suyunu da içebiliyorlar. Toz halinde olan bitkileri de vallahi karıştırıp içebiliyorlar. Adaçayı ve kekik daha iyi gelebiliyor. Bu karışımları kaynatıp buğu yapabiliyorlar. Karanfili ağızlarının içinde bekleterek bir veya iki saat içinde bekletebilirler. Karanfil ile kekik yağını sıcak suyun içine koyup evin içinde buharından faydalanıp hem de içe biliyorsunuz. Fiyatları da uygundur. Bu karışımlardan almak isteyenler 10-15 TL arasında alabilirler. Bu saydıklarım ülsere karşı etkilidir” dedi.

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