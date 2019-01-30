Akü hırsızları yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde daha önceden 9 akü hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen 2 kişi, yapılan operasyonla Düzce'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesinde meydana gelen park halindeki otolardan hırsızlık olaylarının yoğunlaştığı ve genellikle otomobillerin akülerinin çalındığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce yürütülen çalışmalarda 19.01.2019 / 22.01.2019 tarihleri arasında Alaplı ilçesinde meydana gelen 9 ayrı otodan akü hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişinin operasyonla yakalandığı ifade edilerek, "Yakalanan Cenk A. (35) ile Fatih T. (24) çıkarılmış olduğu adli makamlarca nitelikli hırsızlık ve mala zarar verme olaylarından tutuklanmıştır" denildi.