İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akü hırsızları yakalandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde daha önceden 9 akü hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen 2 kişi, yapılan operasyonla Düzce’de yakalandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde daha önceden 9 akü hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen 2 kişi, yapılan operasyonla Düzce'de yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesinde meydana gelen park halindeki otolardan hırsızlık olaylarının yoğunlaştığı ve genellikle otomobillerin akülerinin çalındığının tespit edildiği belirtildi.


Açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce yürütülen çalışmalarda 19.01.2019 / 22.01.2019 tarihleri arasında Alaplı ilçesinde meydana gelen 9 ayrı otodan akü hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişinin operasyonla yakalandığı ifade edilerek, "Yakalanan Cenk A. (35) ile Fatih T. (24) çıkarılmış olduğu adli makamlarca nitelikli hırsızlık ve mala zarar verme olaylarından tutuklanmıştır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.