Akü hırsızları yakayı ele verdi

Zonguldak'ta park halindeki araçlardan gece vakti akü çaldıkları tespit edilen şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre park halindeki araçlardan gece vakti akülerin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olaylarının K.D.(17), İ.V.(24), E.K.(19) ve O.D.(19) tarafından yapıldığını tespit etti. Zanlılar kısa sürede ekiplerce yakalandı.

Yapılan sorgu ve elde edilen diğer deliller çerçevesinde şüphelilerin çalınan aküleri Zonguldak merkezde hurdacılık yapan B.Ş.(39) ve C.Ö.'ye (41) sattıkları tespit edildi. Olayda hurdacılar da yakalandı. 8 adet araç aküsü de bulunarak ekiplerce muhafaza altına alındı.

Aküleri satın alan iki şüpheli "suç eşyasını satın almak" suçundan işlem yapılmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen akülerin Kasım ve Aralık ayında 4 farklı araçtan çalınmış olduğu tespit edildi. Savcılığa sevk edilen şüphelilerden İ.V. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.