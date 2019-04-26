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Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


İddiaya göre, Müftü Mahallesi Çamlık Sokak'ta meydana gelen olayda, esnaf olan M.B. aralarında alacak verecek meselesi bulunan diğer esnaf Ö.S. ile bir araya geldi. Çıkan tartışma sırasında M.B., silahıyla Ö.S.'ye bir el ateş ederek ayağından yaraladı. Ö.S. olay yerinden kaçarak kendi imkanları ile yakındaki özel hastaneye giderken, M.B. ise olayda kullandığı silahla birlikte Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.


Hastanede tedavi altına alınan Ö.S.'nin hayati tehlikesi bulunmazken bir süre hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi.


Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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