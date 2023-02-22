Alageyikler. Gümeli ormanlarında görüldü

Türkiye'nin 105'inci tabiat anıtı olarak tescillenen ve dünyanın en yaşlı porsuk ağacına ev sahipliği yapan, Gümeli beldesi ormanları bölgesinde birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan alageyikler; vatandaşın bahçesinde görüntülendi.

Dünyanın en yaşlı 5'inci ağacı ve en yaşlı porsuk ağacı unvanına sahip Gümeli Tabiat orman bölgesinde kışın sert geçmesi sebebiyle yerleşim yerine kadar inen ve iki alageyik, köy sakini tarafından bahçede otlanırken görüntülendi. Birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan alageyikler, ormanlık alandan ürkek tavırları ile girdikleri mancar bahçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Geyikleri gören köylüler Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak, ormana geyikler için yem bırakılmasını talep etti. Milli Parklar görevlileri de birkaç gün içinde Gümeli'ye gelerek, geyikler için doğaya yem bırakacakları yanıtını verdi.