Alan, 10 yıldır asfalt ile tanışmayan vatandaşlarımızı mutlu edeceğiz”

Ömer Selim Alan, Karaelmas mahallesinde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Ömer Selim Alan, beraberinde Zonguldak AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Karaelmas Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalara hakkında bilgiler aldı.

Seçim döneminde verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek “Vatandaşlarıma verdiğimiz sözü tutmak için gayretlerimiz devam ediyor. Öncelikle yol yapımı ile ilgili çok talep vardı. Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi ilk olarak Karaelmas Mahallemizden başladık. Bütün ekiplerimiz Cuma günü bismillah diyerek çalışmalara başladı. Bugün burada çalışmalara burada tamamlanacak buradan da yukarıda devam edip Şentepe Mahallesinde kadar ana yol boyunca devam edecek. Buradaki çalışmalara bitince sırasıyla Ontemmuz, Rat ve Orman Bölge Müdürlüğümüzden İnağzı Mahallemize kadar olan hattı inşallah bu sene içinde asfaltla tanıştıracağız. Tabi 10 yılın üzerine asfalt çalışmasını gören vatandaşlarımız mutlu oluyor. Bizde verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmaları önümüzdeki senelere de yayarak bütün yollarımızı asfaltla tanıştırarak Zonguldak'ımıza yakışır bir şekilde verdiğimiz sözleri birere yerine getireceğiz. Ben burada görev alan arkadaşlarımızı kutluyorum. Cuma günüden bugüne 7/24 çalışarak dikkatli şeklide denetimleri yaparak halkımızın en iyi asfalta tanışmasını sağlamak için çalışıyorlar ben bir kez daha onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hizmetlerin devam ettiğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “Karalemas Mahallesinde Milletvekilimiz, Belediye başkanımız ve meclis üyelerimizle birlikte asfalt çalışmalarını yerinde görmek için bir araya geldik. Mahallelerde hummalı bir çalışma var. İnşallah bugün burası tamamlanacak ve çalışmalar yukarıdaki mahallelerde devam edecek. Belediye başkanımızın seçim öncesi geldikten sonra çalışma nasıl olacak göreceksiniz dediğini burada hep beraber yaşıyoruz. Bu çalışmalarımız bütün mahallelerde yapılacak. Ben bütün vatandaşlarımızdan biraz sabırlı olmalarını istiyorum. Bütün çalışmalar yapılacak. Başkanımıza herkes güvensin” dedi.

“Bu şehre bir borcumuz var, bunun için gece gündüz çalışıyoruz”

Şehre 10 yıldır hizmet yapılmadığını ifade eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, “Bir şehrin yaşam standardını yükselten en önemli etkenlerden birisi ulaşımdır. Ne yazık ki 10 yıldır bu şehre çivi çakılmamış, beton dökülmemiş ne merdivenleri ne yolları elden geçmemiş. Başkanımız göreve geleli 5 ay olmuş biz bütün ekip ve teşkilatlarımız ile birlikte proje üretiyoruz. Seçimde vermiş olduğumuz vaatleri yerine getirebilmek adına projelerimizin üzerinde çalıştık. Planladık, projelendirdik şimdi sırada hayata geçirmede bugün asfalt projemiz, yarın rekreasyon alanları lauvar alanı ve diğer projelerimizi hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Zonguldaklı hemşehrilerimize bizim borcumuz var. Borcumuzu ödemek için geldik yatmak için değil. Muhalefet tarafında 5 ayda ne yapıldı gibi birtakım eleştiriler var. Biz geçen 5 ay boş durmadık Zonguldak'ın altını, üstünü projelendirdik planladık. Bu süreçten sonra hızlı bir şeklide bunları hayata geçirerek Zonguldaklı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.