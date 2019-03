Ömer Selim Alan, “Cumhuriyetin ilk şehri Zonguldak'ı tekrar hak ettiği günlere getirmeye söz veriyoruz” diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ile birlikte BEKARD çalışanlarıyla kahvaltıda buluştu. BEKARD yetkilisi Adem Günaydın tarafından karşılanan Alan, davetlilerin alkışlarıyla karşılandı.

Projelerin sunulduğu programda konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, “Bu gün belediye başkan adayımızla beraber sizlerin yanındayız. Çok güzel bir yola çıktık. Umut ediyoruz ki bu yolun sonu da sizlerle birlikte güzel olur. Desteklerinizle birlikte güzel olur diye temenni ediyoruz. Bizim adayımız doktor Ömer Selim Alan. Rakibimiz olan CHP'nin adayı Şenol Şanal. Mevcutta CHP'nin adayı benimle de birlikte ben de belediye meclis üyesi olarak beş yıldır görev yapıyorum. Benimle birlikte belediye meclis üyeliği yapan ve aynı zamanda belediye başkan yardımcılığı yapan bir aday. Zaman zaman sizlerin musluklarından bizlerin musluklarından çamuru akıtan, çamurun akmasına engel olamayan bir aday. Yani bizler sizlerle beş yıldır bu hizmetsizlik ile çok dişimizi sıktık. Çok ah ettik. Çok sabrettik. Bizler diyoruz ki bu sabrın sonu inşallah sizlerle beraber selamet olacak. Onlar Mart'ın sonu bahar diyorlar fakat beş yıldır Zonguldak'a kışı yaşattılar. Çamuru, çukuru ve pisliği yaşattılar. Onlardan bahar gelmez. Bunu söylemekte ısrarla altını çizmek istiyorum. Çünkü bunun hafızalarda kalması lazım. Yapamayanların vadedebileceği hiçbir şey yok. Yapamayanların yapabileceği hiçbir şey yok. Biz size yapabilecek olan 5 yıl içerisinde vadettiği her projeyi yapabilecek olan bir aday getirdik” dedi.

“Hep birlikte yeni Zonguldak sloganıyla yola çıktık”

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak'ı hak ettiği hizmetleriyle kavuşturacaklarını vurgulayarak şöyle dedi:

“Biz bir yola çıktık. Ben 4 ay önce aday adayı başvurusunu yaparken hep birlikte yeni Zonguldak diye bir slogan belirlemiştik. Zonguldak'ı hep birlikte yönetelim, hep birlikte güzelleştirelim. Çünkü Zonguldak bunu fazlasıyla hak ediyor. Cumhuriyetin ilk şehri, emeğin başkenti, alınterinin şehri Zonguldak her şeyi fazla fazla hak ediyor. Artık hizmet istiyoruz. Çocuğumuzdan yaşlımıza kadar hizmet istiyoruz. Bu saatten sonra bizim buradan gitme şansımız yok. Ben 39 yaşındayım. Doğdum doğalı Zonguldak'tayım. Dışarıdan bir dostum geldiği zaman, ‘Hocam burada nasıl yaşıyorsunuz. Burası köye benziyor' lafını artık duymak istemiyorum. Sizin duymanızı da istemiyorum. Ben göğsümü gere gere işte burası benim memleketim. Burası bizim Zonguldak'ımız demek istiyorum. Ama ne yazık ki belediyecilik anlamında 10 yıldır hiçbirimiz kazanmadık. Bana göre hepimiz kaybettik. Bizim hiçbir siyasi görüşle anlaşmazlığımız yok. CHP'li olsun, MHP'li olsun hepsi bizim insanımız. Hepsi arkadaşımız dostumuz. Biz istiyoruz ki herkesin yüzü gülsün. Herkes unuttuğu hizmeti, susuz kaldığı aç kaldığı o derece beklediği hizmetleri bir an önce alsın. Yüzü gülsün. Bizlere de hayır duası etsin. Bizim tek derdimiz bu. Yıllardır belediyecilik anlamında hizmet almaya almaya hizmet nedir unuttuk. Artık son viraja girdik. 13-14 günlük süre kaldı. Son 10 yıldır bizi yöneten CHP belediyesinin yapmış olduğu ve hepimizin 7'de 70'e vatandaş olarak istifade ettiğimiz tek bir eser hatırlıyor musunuz? Biz de diyoruz ki müsaade edin siz yapmadınız biz yapalım. Ve biz yapalım sizler de bundan istifade edin. Sizler de faydalanın. Biz herkes kazansın istiyoruz. Bana göre 10 yıldır Zonguldak'ta kazanan olmadı. Kağıt üzerinde belediye seçimini CHP kazandı ama CHP'ye gönül veren kardeşlerim de kaybetti. Onlarla da konuşuyoruz. Diyoruz ki gelin takım tutar gibi siyaseti bir kenara bırakın. İdeolojiyi bir kenara bırakın. Çoluğunuzun çocuğunuzun geleceğini düşünün. Bizim hizmet alma hakkımızı düşünün. En önemlisi memleketimizin menfaatlerini düşünün. Biz beş ana proje ve bunun yanında gönül belediyeciliği, sosyal belediyeciliği yapalım. Bırakın su fiyatları, yol yapmayı gönül belediyeciliği anlamında bir tek hizmet etmediler. Biz de diyoruz ki bize inanın. Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'da başlattığı gönül belediyeciliğini 25 yıl geç de olsa biz de burada başlatalım. Vatandaşımızın acılı anında yanında olalım. Hastası varsa, derdi varsa dertlenelim. Biz o yüzden genç, dinamik ve bir o kadar da tecrübeli bir ekip kurduk. Biz koşmaya razıyız koşmak için sizlerden destek bekliyoruz. 1 Nisan'dan sonra Zonguldak'ta çehreyi değiştireceğiz. Önce hepimizin psikolojisi düzelecek. Unuttuğumuz hizmeti almaya başladığımız zaman bizim gibi düşünmeyenler bile keşke daha önce deneseydik diyecek. Bu kadar yılımız boşa gitmeseydi diyecek. Yıllarımız göz göre göre heba oluyor. Ama biz söz veriyoruz. Bir çalışacağımıza beş çalışacağız. Aradaki mesafeyi kapatmak zorundayız. Biz Cumhuriyetin ilk şehri Zonguldak'ı tekrar hak ettiği günlere getirmeye söz veriyoruz. Siz destek ve duanızı esirgemeyin. Eşinize, dostumuza bu desteği aktaralım. Biz istiyoruz ki hepimizin yüzü gülsün. 31 Mart sabahı sandığa gideceğiz. İki yol var. Bu yolları, çamuru, çukuru, hizmetsizliği bize layık görenlere ‘arkadaş biz bunu hak ediyoruz. Siz bizi böyle yönetmeye devam edin. Köy olmaya razıyız' diyeceğiz. Ya da ‘Bir dakika arkadaş. Ben Zonguldak'ın hizmet almasını, güzel günler görmesini istiyorum. Herkesin hizmet almasını istiyorum. 19 mahallenin eş zamanlı eş hizmet almasını istiyorum. A mahallesinin farklı, B mahallesinin farklı hizmet almasını istemiyorum. Genç bir adam var. Genç bir ekip var. Arkasında güçlü bir teşkilat var. Arkasında Recep Tayyip Erdoğan var” diyeceğiz. Söz vermiş, teminatı benim demiş. Allah'ın izniyle biz bu beş projeyi bitireceğiz. Benim seçimle ilgili en ufak bir şüphem yok. Zonguldak'a güveniyorum. Allah'ın izniyle bu seçimi farklı kazanacağız. Ama en önce yollarımızı yapacağız. Suyumuzu temiz akıtacağız, uygun fiyata akıtacağız. Bu fiyatlar onaylanırken el kaldıranlar şu an karşımızda aday olarak ‘bu fiyatları düşüreceğiz' diyorlar. Ben ilçe başkanımın ve diğer meclis üyesi arkadaşlarımın dövizler açarak isyan ettiğini, vatandaşımızın cebine dokunmayın, vatandaşın cebine göz dikmeyin' diye haykırdığını ve ulusal basına çıktığını daha dün gibi hatırlıyorum. Ama o gün ‘bu fiyatlar böyle olacak' diye haykıranlar bugün bu fiyatları düşüreceğini söylüyor. Biz bunları çok dinledik. Biz projelerimizi hayata geçirmeye geliyoruz. Biz isteseydik 100 tane proje yapardık. Biz 5 proje yaptık. Onun dışında gönül belediyeciliği, sosyal belediyecilik için 10'a yakın da yardımcı proje yaptık. Allah nasip ederse beş senede hepsini bitireceğiz. Karşınıza 5 yıl sonra çıktığımızda rahat çıkacağız. Allah nasip ederse bir dönem değil en az üç dönem istiyoruz. Zonguldak için istiyoruz. Yavrularımız için istiyoruz. Çok işimiz var. Ama beraber başaracağız. Özellikle hanımefendilerden ricam var. Hanım eli değmeden hiçbir şeyin olma şansı yok. Dualarınızı, desteklerinizi istiyoruz. 13 gün bizim adımıza eş dost nazımız geçen insanlarımızın desteğini rica ediyoruz.”

Alan, programın sonunda davetliler ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.