Alan, Eroğlu ile TTK'ya alınacak işçi konusunu görüştü

31 Martta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesi AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nu makamında ziyaret etti.

İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve beraberindeki partililerle ile birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nu makamında ziyaret eden Ömer Selim Alan, TTK'ya alınacak olan işçi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan Genel Müdürlük binasında çalışan personelini tek tek gezerek yerel seçimlerde destek istedi. Alan ve beraberindekiler ziyaretler kapsamında GMİS, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Amelebirliği ziyaretleri gerçekleştirdi.