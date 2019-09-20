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Alan, esnafları gezdi uyarılarda bulundu

Zonguldak Belediye Başkanı Dr.

Ömer Selim Alan, esnafları gezerek hem sohbet etti. Hem de kaldırım işgalleri konusunda uyardı.


Ömer Selim Alan, ekibiyle beraber 4 grup halinde esnafları gezerek hem sohbet etti. Hem de kaldırım işgalleri konusunda uyarılarda bulundu. 1 Ekim'den itibaren başlayacak olan kaldırım işgalleri konusunda esnafları uyaran başkan Alan, “Kaldırım işgalleri konusunda 1 Eylül demiştik esnaflarımızın talebi doğrultusunda bu süreyi 1 Ekim'e uzattık. Vatandaşlarımızın bize ilettiği taleplerde hepimizin rahatsız olduğu kaldırım işgalleri hem insanlarımız hem bizi rahatsız ediyor. Bazı caddelerde o kadar daralmış ki yürümekte zorlanıyoruz. Biz esnafımızı uyarıyoruz. Vatandaşlarımızın yürüme hakkını teslim etmek zorundayız. Bizde bunu yapmak zorundayız. Ekip arkadaşlarımızla beraber 4 grup halinde çalışmalar yürütüp esnaflarımızla sohbet ediyoruz. Esnaflarımıza 1 Ekim'den itibaren sınırı aşan olursa ceza kesmek zorunda kalacağımızı söylüyoruz. İnşallah esnaflarımız bu konuda duyarlılık gösterecekler Zonguldak hepimizin herkes taşın altına elini koyacak şehrimizi hep beraber güzelleştireceğiz” şeklinde konuştu.

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