Alan, Fevkani köprüaltı esnafını ziyaret etti: “Yıkmak için değil yapmak için geliyoruz”

Ömer Selim Alan, Fevkani Köprü altı esnafını ziyaret etti. Selim Alan'ı gören vatandaşlar hizmetsizlikten yakınarak, 'Bizi kurtarın. Biz artık hizmet istiyoruz' diyerek destek sözü verdi.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde Ömer Selim Alan, destek turlarını yoğunlaştırdı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, 19. Dönem Zonguldak Milletvekili Ali Uzun, eşi Ceyda Alan, belediye meclis üyesi adaylar ve partililer ile yoğun bir kalabalıkla Fevkani Köprü altı esnafını ziyaret eden Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, esnaflardan destek istedi.

Her ziyaretinde büyük ilgi gören ve vatandaşlar tarafından durdurularak destek sözü verdiği Alan, Fevkani Köprüsü'nün yıkılacağı iddialarına da yanıt verdi.

‘Yıkmak için değil yapmak için geliyoruz'

Ömer Selim Alan, yıkmak için değil yapmak için göreve talip olduklarını belirtti. Fevkani Köprüsü'nün yıkılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve köprü altı esnafının yanında olduklarını belirten Alan, “Kıymetli hemşerilerime bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Tansel Yılmaz kardeşim Fevkani Köprüsü altındaki esnaflarımızın başkanıdır. Derneğin başkanıdır. Biz daha önce açıklamamıza rağmen halen daha AK Parti'nin seçimi aldığı zaman köprüyü yıkacağım şeklinde açıklamalar duyuyoruz. Bu da bizi üzüyor. Üçüncü kez altını çizerek milletvekilimin başkanımın yanında söylüyorum. Köprü altı esnafımız rahat olsun. Biz yıkmaya değil yapmaya geliyoruz. Güzelleştirmeye, güçlendirmeye geliyoruz. Yıkmak diye bir projemiz kesinlikle yok. Köprü altı esnaflarımıza da selam olsun. Allah hayırlı işler bol kazançlar nasip eylesin” diye konuştu.

“10 yıldır patinaj yapıyoruz, gelin beraber kazanalım”

Terakki Mahallesi'ndeki tuhafiye pazarını gezen Dr. Ömer Selim Alan, göreve geldikten sonra tuhafiye pazarını kötü görüntüden kurtaracaklarını ve modern hale getireceklerini ifade etti. Esnafın sorularını yanıtlayan Alan, bütün esnafla birlikte tuhafiye pazarını modern görüntüye kavuşturacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Burada esnaflarımız var. Bana ‘Hocam burayla ilgili projen ne' diyorlar. Allah'ın izniyle seçimi alınca hep beraber oturacağız. Üç kişi konuşmayacağız. Ne kadar esnaf ve tezgah sahibi varsa oturup konuşacağız. Şu görüntü burası siz kendinize yakıştırıyor musunuz? Ne istiyoruz daha modern olmasını istiyoruz. Esnaflarımız burayı haftada iki gün kullanıyor. Burası haftada beş gün boyunca niye boş kalsın. Bu görüntü niye böyle olsun? Burayı güzelleştirelim ama beraber yapalım. Beraber karar verelim. Ben yaptım oldu değil, biz. Bugüne kadar ‘Ben' denildiği için kaybettik. Biz olacağız. Burası bizim. Bu memleket bizim. 19 mahallenin yolları per perişan. 10 senedir bir tane hizmet etmediler. Soruyorum 10 yıldır belediyenin yaptığı hepimizin faydalandığı bir tane eser var mı? Demek ki değişim vakti geldi. A'dan Z'ye değiştirelim. Tuhafiye pazarımız da yenilensin. Yolumuz güzelleşsin, suyumuz temiz aksın. Dışarıdan gelen ‘Hoca burası köy benziyor' niye desin. Benim hemşerime demesin. Burası köy değil. Destek verin şu işi bitirelim. 10 yıldır patinaj yapıyoruz. Bir ileri iki geri, kim kaybetti hep beraber kaybettik. Gelin beraber kazanalım. Zonguldak kazansın. Cumhuriyet Halk Partili'de, Milliyetçi Hareket Partili'de kazansın. Biz de kazanalım. Zonguldak kazansın. Bizim derdimiz o. İnşallah beraber başaracağız.”

Dr. Ömer Selim Alan'ı gören bir vatandaş ise "Ben dul bir kadınım. Belediye çalışma yaptı evimin önü rezil gibi duruyor. Belediyeye kum için gittim, vermediler" diyerek tepkisini dile getirdi. Bir vatandaş ise "Görüyorsunuz 2014 yılında yaptıkları kaldırım taşları duruyor. Şu yolların halini görün" diye konuştu.