Alan, Gaziler ve huzurevi sakinleri ile iftarda buluştu

Ömer Selim Alan, Gaziler Derneği ve Huzurevi sakinlerine iftar yemeği düzenledi.

Belediye yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine; Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Recep Başar ve Gazi yakınları, Huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, mübarek Ramazan ayında, Gaziler Derneği ve Huzurevi sakinleri ile iftar yemeğinde bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, konuşmasında şu görüşlerine yer verdi; “Mübarek Ramazan ayında, şanlı tarihimizin yaşayan abideleri gazilerimiz ile bir arada olmaktan dolayı büyük onur duyuyorum. Bizleri kırmayıp, iftar yemeğimize katıldığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Başta, Gazilerimiz olmak üzere, değerli büyüklerimiz olan huzurevi sakinlerimizin her zaman emrindeyim. İnşallah, Zonguldak'ımızı hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz. İnşallah, seneye de yine böyle sıcak, samimi, bereketli iftar sofralarında buluşmak nasip olur” şeklinde konuştu.

Gaziler Derneği Recep Başar ise, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a, iftar yemeği organizasyonundan dolayı teşekkür ederek, Başkan Alan'a, çalışmalarında başarılar diledi.