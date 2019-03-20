Ömer Selim Alan, Bahçelievler Mahallesi'nden İncivez Mahallesi son durak mevkisine kadar seçim gezilerini sürdürdü. Alan, “Hep birlikte yeni Zonguldak'ı inşa edeceğiz” dedi.

AK Parti'nin 31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi 19'da 19 programı kapsamında 19 mahallede program düzenlendi. Ömer Selim Alan, beraberindeki partililer ile birlikte Bahçelievler ve İncivez Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşla buluştu.

Projelerini anlatan Dr. Ömer Selim Alan, 31 Mart günü yapılacak olan seçimde destek istedi. İncivez Mahallesi son durak mevkisinde gerçekleştirilen mahalle mitinginde meşaleler ve konfetilerle karşılanan Dr. Ömer Selim Alan, “Bizler 19'da 19 programı kapsamında Bahçelievler'den buraya yürüye yürüye geldik. Aynı şekilde 18 mahallemizde bunu yapmış. Her geçen gün artan motivasyonumuz vatandaşlarımızın gözündeki istek, hizmet aşkı bizi daha motive ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Emeğinize ve yüreğinize sağlık. 100 güne aşkın zamandır bütün teşkilatlarımızla sahadayız. Ama şurada 12 gün kaldı. Biraz daha gayret, kapı kapı gezmeye gayret edelim. El sıkmaya devam edelim. İnanın zafer çok yakın. Artık CHP'ye, MHP'ye hizmet istiyor biz de çok istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da artık Zonguldak'ta ak belediyeciliğin tekrar gelmesini istiyor. 15 gün önce Zonguldak'taydı. Biz inşallah sizlerin katkısıyla, desteğiyle, duasıyla Cumhurbaşkanımıza 5 Aralık'ta verdiğimiz sözü tutacağız. Ondan sonra vatandaşımıza vermiş olduğumuz sözleri tutacağız. Projelerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Her şeyden önce tevazuuyla, samimiyetle, gayretle önce millet önce memleket önce Zonguldak diyeceğiz. Gönül belediyeciliği yapmaya talip olduğumuzu yapmaya haykıracağız. Gönüllere girmeye, gönüllere girerek vatandaşımızın hayır duasını almaya talibiz. Bu yola çıkarken dedik ki hep birlikte yeni Zonguldak. Yeni Zonguldak'ı beraber inşa edeceğiz” dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan da büyük bir coşkuyla Zonguldak'a ak belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin kazandırılacağını ifade etti. Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman da yerel seçimlerde yoğun çalışan kadın kollarına teşekkür etti. AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ise “Yerel seçimler yaklaşıyor. 12 gün gibi kısa süre kaldı. Bu dönem içerisinde dolu dolu geçirmemiz lazım. Ama daha önemlisi şunu ifade etmek istiyorum. Zonguldak'taki özellikle belediyeden, yerel yönetimlerden Zonguldak halkı memnun değil. 10 yıldır Zonguldak'ı bu hale getiren zihniyetten memnun değiliz. Zonguldak'ın sakini değil sahibiyim diyen herkesin bu sürece destek vermesi lazım. Çünkü Zonguldak'ın beş yıllık yönetecek mülki amirini seçiyoruz. Kim becerikli, vizyonu olan, projesi olan çok değerli kardeşim daha önce Kızılay'da müdürlük yapmış, Zonguldak'ı iyi bilen Zonguldak'ı hasta edenlere karşı doktor kardeşimiz Ömer Selim Alan'ı belediye başkanı yapacağız” diye ifade etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de “Biz topyekûn AK Parti ailesi olarak gönül veren insanlar olarak Zonguldak'ı sevenler olarak hepimiz bu hizmete talibiz. Belediye Başkanı Ömer kardeşim ne kadar mesulse teşkilatlarımız, milletvekillerimiz aynı mesuliyetteyiz. Özellikle şunu tekrar söylüyorum. Ne kadar teşekkür etsek, sizlere ne kadar dua etsek azdır. Mahalle başkanlarımıza, ana kademeye, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza AK Parti ailesinin tümüne tek tek teşekkür ediyoruz. Bunlar millete hizmet olarak geriye dönecektir. 31 Mart'a az kaldı. 31 Mart'ta inşallah inanın Zonguldak eski Zonguldak olmayacak. Zonguldak'ın çevresi de şekli de şemalı de inanın o yaptığımız projeler gözle görülür elle tutulur projeler. Bunu başladığımız zaman çok yakın zamanda bitirebileceğimiz projelerdir. Bu milletin medeniyeti köklü medeniyettir. Tarihe damga vurmuş medeniyettir. Bizi yıkamayacaklarını bilmiyorlar. Hala daha ders almamışlar. Bu seçimlerde de bunu kuvvetlendirerek süreci tamamlayacağız. Allah muvaffak etsin, muzaffer etsin” ifadelerine yer verdi.