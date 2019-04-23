Alan koltuğu devretti

Ömer Selim Alan, belediye başkanlık makamını Rüzgarlımeşe İlkokulu 4'uncu sınıf öğrencisi Ezgi Yağmur Yankın'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, belediye başkanlık makamını Rüzgarlımeşe İlkokulu 4'uncu sınıf öğrencisi Ezgi Yağmur Yankın'a devretti. Başkanlığı koltuğuna oturan, 4 sınıf öğrencisi Ezgi Yağmur Yankın, ayrıca Fen İşleri Müdürü ve Park Bahçeler Müdürü ile görüşerek çeşitli talimatlar verdi. Park Bahçeler Müdürü ile görüşen Yankı; “Bugün Belediye Başkanı olarak yapmak istediğim çalışmalar var. Özellikle okulların olduğu bölgelerdeki yollarda bulunan yaya geçidi-okul geçidi tabelalarının bakımlarının yapılıp yenilenmesi gerekmektedir. Çocuk Parkları, sokak hayvanları ve yeşil alanlarla ilgili yapmamız gerekenler var. Halkımızın vakit geçireceği yeşil alanları artırmak istiyoruz. Ayrıca okulumuzun, ana sınıfının bahçesi beton zemin. Bu bahçenin yumuşak zemin ile kaplanması gerekiyor. Okul bahçemize oturma bankı ve çöp kovalarının artırılmasını istiyorum.” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, talimatların en kısa sürede yapılacağını ifade etti.

Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini belirten Başkan Selim Alan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bütün dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın sevinci içindeyiz. Bütün yavrularımızın bayramını kutluyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, yarınımızın Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanları olacaklardır. Onlarla beraber olmaktan son derece mutluyum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, minik öğrencilere günün anısına okul çantası hediye etti.