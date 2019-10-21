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Alan, "Limandaki bariyerin önemi bir kez daha ortaya çıktı"

Zonguldak Limanı’na ulaşan evsel atıkların denizi kirletmemesi adına kurulan bariyer sistemi işlevini sürdürüyor.

Zonguldak Limanı'na ulaşan evsel atıkların denizi kirletmemesi adına kurulan bariyer sistemi işlevini sürdürüyor. Belediye ekipleri, bariyere biriken çöpleri toplayarak temizledi.


Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak Limanı'nda yaşanan çevre kirliliği konusu üzerine açıklama yaptı. Başkan Alan şu görüşlerine yer verdi: ‘ Zonguldak Limanı'nda yaşanan çevre kirliliği konusunu önceki günlerde büyük bir hassasiyetle dile getirmiştim. Evsel atıkların, denize ulaşmaması için kurduğumuz sabit bariyer sisteminin önemi, bir kez daha ortaya çıktı. Ne yazık ki, çevremizi ve doğamızı kirletmeye ısrarla devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz fotoğraflar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin topladığı evsel atıklar. Bir kez daha hassasiyetle istirham ediyorum. Çevremizi temiz tutalım. Temiz bir kent için daha duyarlı olalım. Lütfen geleceğimizi yok etmeyelim.'

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