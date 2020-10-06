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Alan, ‘Tüm enerjimizi şehir için harcıyoruz'

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, çalışmaları değerlendirdi.

Alan, tüm enerjilerini şehrin kalkınması için harcadıklarını ifade etti.


İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem beraberinde Zonguldak İl Temsilcisi Onur Altındağ ile birlikte Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İHA'nın çalışmalarından bahseden Erdem, Başkan Alan'a çalışmalarında başarı diledi.


Göreve geldiği günden bugüne enerjilerini Zonguldak'ın gelişmesi adına harcadıklarını ifade ederek ‘Tüm enerjimizi Zonguldak'ın gelişmesi ve kalkınması adına harcıyoruz. Asfalt çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşımız çalışmalardan memnun. Diğer çalışmalarımız da çeşitli alanlarda sürüyor” diye konuştur.

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