Alan, tüm herkesi kucaklayarak, kenti yaşanabilir hale getireceğiz

Ömer Selim Alan, il binasında basın mensupları ile bir araya geldi.

Ömer Selim Alan, 31 Martta yapılacak seçimlerde Zonguldak belediyesini alacaklarını söyledi.

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, "Uzun müddet yapılan çalışmalar neticesinde Dr.Selim Alan aday gösterildi. Biz sahaya inerek çalışmalarımızı gece gündüz yapacağız. AK Belediyeciliği Zonguldak'a getireceğimize Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Plan ve projelerimizi buna göre yapıyoruz. Kentimizin daha yaşanabilir olması için çalışıyoruz. Genç ve dinamik bir adayımız var. Kendisini gece gündüz çalıştıracağız. Zonguldak'ta dolaşmadık kapı, sıkmadık el bırakmadan herkesi kucaklayarak 31 Mart akşamı Zonguldak Belediyesini AK hizmetlerle tanıştıracağız” şeklinde konuştu.

Alan : "Şehrimizi marka bir şehir haline getireceğiz"

Ardından konuşan Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, 31 Mart'a kadar durmadan çalışacaklarını söyledi. Vatandaşın güler yüz, samimiyet ve yaşanabilir bir kent istediğini ifade eden Alan, "Cumhurbaşkanımızın olurları ile inşallah 31 Mart'a kadar durmaksızın çalışacağız. Bu süreçte ben değil biz şiarını ilke edinerek hep beraber bir olarak yolumuza devam edeceğiz. Elimizden gelenin fazlasını yaparak şehrimizi marka bir şehir haline getireceğiz. Bu seçimi çok istiyoruz. 31 Mart akşamı bu ipi biz göğüsleyeceğiz. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. İhtiyaçlara cevap vereceğiz. Vatandaşımız güler yüz ve samimiyet istiyor. Biz bu sözü verdik. Zonguldak'ı karış karış gezeceğiz. Adaylık süreci daha farklı bir atmosfer. Ben mahalle temsilcilerimizin de gözünde heyecan görüyorum. Biz herkese temas edeceğiz. Bu niyetle Allah sonumuzu inşallah hayırlı eder. Ocak ayının ortalarına doğru projeler ortaya çıkacak. Şehrimize nefes alacak projeleri açıklayacağız. Projelerimizin sözünü aldık. Allah yolumuzu açık etsin herkes için hayırlısı olsun” şeklinde konuştu.