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Alan ”Zonguldak için gereğini yapmak boynumuzun borcu”

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi gezilerine aralıksız devam ediyor.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi gezilerine aralıksız devam ediyor. Alan ve beraberindekiler seçim gezilerine Doktorlar Sokağı, Gazipaşa Caddesi ve Hukukçular Lokalini ziyaret ederek projelerin bulunduğu kitapçığı dağıtarak destek istedi.


AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, Doktorlar Sokağı, Gazipaşa Caddesi ve Hukukçular Lokalini ziyaret etti. Yol üzerinde vatandaşları selamlayan Alan, “Zonguldak'ta 10 yıldır hizmet yok, yollarımız kötü, suyumuz içilebilecek kalitede değil. Rahatça oturabileceğimiz ortak alanlarımız yok. Bunları çözmek halkımızın yüzünü güldürmek için bizlere destek verin. Gelin beraber bu şehri yaşanabilir bir hale getirelim. Bizlere destek verin Zonguldak için gereğini yapmak bizim boynumuzun borcu" dedi.


31 Martta yapılacak olan seçimlere 18 gün kala Zonguldak'ı karış karış gezen Alan, 5 Projenin yer aldığı kitapçığı herkese dağıtan Alan, vatandaşların sorunlarını dinledi. Alan, Hukukçular Lokali'nde de avukatlarla görüşerek destek istedi.

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