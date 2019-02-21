Alan, “Zonguldak'ı sırtlayıp hak ettiği yerlere taşıyacağız”

Ömer Selim Alan, seçim ziyaretlerini sürdürüyor. Alan, Cumartesi günü projeleri açıklayacaklarını söyledi.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan seçimler öncesinde Ömer Selim Alan, seçim ziyaretlerini yoğunlaştırdı. İlk olarak Şafak Gazetesi'ni ziyaret eden Alan, hem gazetenin kuruluş yıldönümünü hem de gazeteci Şaban Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

Ardından Yeniçarşı esnafını ziyaret eden Alan, hafta sonu projeleri açıklayacaklarını vurguladı. Alan, şöyle dedi:

“Meclis üyelerimiz belirledik yüksek seçim kuruluna sunduk. Meclis üyelerimizle il ilçe teşkilatlarımız kadın kollarımız gençlik kollarımızla beraber inşallah 31 Mart gününü görmeyi rabbim bize nasip eder ve ipi göğüsleriz. Hava güzel olunca hava tahminleri yarından sonra havanın bozacağını tahminlerde söyleyince bizde bugün yeni çarşı esnafını ve köprü altı esnafını vatandaşlarımızı gezelim sohbet edelim dertlerini dinleyelim. Zonguldak Belediyesinden talepleri neler onları öğrenmek onlarla dertleşmek için sokaktayız. İnşallah Zonguldak Belediyesinde bu ekip sırtlayacak ve bütün halkımızın yüzünü güldürecek. 2 ayı aşkın süredir Zonguldak'ı geziyoruz. Vatandaşlarımızın en büyük sıkıntı yol. 7'den 70'e herkes 18 yaşındaki gencinden 70 yaşındaki amcama kadar herkesin tek derdi yol yol yol. Ondan sonrada su fiyatları su fiyatlarında en yüksek 2 ilden birisiyiz. Ondan sonrada sosyal donatı eksikliği halkımızın vatandaşlarımızın rahat nefes alacağı sosyal donatı alanı neredeyse yok denecek kadar az. Biz inşallah projelerimizi cumartesi günü açıklayacağız. Vatandaşlarımızla paylaşacağız. Halkımızın istediği genç dinamik bir başkan ve ekip olarak 31 Mart'ta sandıklarda çıkacağız ve Zonguldak'ımızı sırtlayıp hakkettiği yerlere taşıyacağız. Çünkü Zonguldak'ımız bunu hakkediyor. Şu anki hizmetsizdik hiçbirimize yakışmıyor. Zonguldak'ımızın teveccühüyle Allah nasip ederse 31 Mart akşamı ipi göğüsleyip bu ekipler Zonguldak'ımızı şaha kaldıracaklar.”