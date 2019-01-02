Alan, “Zonguldak'ın gurur duyulacak bir şehir haline gelmesi için çalışacağız”

Ömer Selim Alan, “Zonguldak'ın gurur duyulacak bir şehir haline gelmek için elimizden gelenin fazlasını yapmak için çalışacağız” diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun, Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Kadın Kolları Başkanı ve SKM yönetimi ile birlikte gazetecilerle kahvaltıda buluştu.

31 Mart seçimlerini değerlendiren İl Başkanı Zeki Tosun, “Bugün yeni yılın ilk günlerinde sizlerle beraber olduk. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur mutluluk getirsin. Ülkemize, milletimize ve Zonguldak'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. 31 Mart seçimlerine 3 ay gibi bir zaman kaldı. Zonguldak'ın adayı belli. Diğer ilçe adaylarını sizler de çok merak ediyorsunuz. Zonguldak'ın adayı Selim Alan aramızda. Burada seçimi yönetecek arkadaşlarımız da burada. Dr. Selim Alan'ın Zonguldak'a adaylığının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah onunla beraber 3 aylık dönemde çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Zonguldak'ı ak belediyecilik ile tanıştıracağız. Şu anda planlamaları SKM yapıyor. Çalışmalara bu gün itibariyle başlayarak Zonguldaklı insanların mutlu olacağı veya dışarıdaki insanların Zonguldak'a geleceği bir şehir için çalışmalarımızı yapıp seçimlerde inşallah başarılı olacağız. Kötü gidişata son vereceğiz. Bütün hedefimiz bu. Bütün arkadaşlarımız bu iş için çalışıyorlar ve emek veriyorlar. 1 Nisan sabahı Zonguldak'ı kazanan AK Parti belediyesi olacak. Ben 3 aylık dönemde sizlerle beraber çok sık geçireceğiz. Genç bir başkan adayımız var” diye konuştu.

“Zonguldak hasta bir şehir haline geldi”

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ise Zonguldak'ın hasta bir şehir haline geldiğini vurgulayarak, “2019 yılının tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bunun için herkesin çalışması ve mücadele etmesi inancı içindeyim. İnsanlığın huzuru ve barışı için çalışmayı temenni ediyorum. 2019 yılında her ne kadar seçim dönemi de olsa bu duygularla geçireceğimizi ifade ediyorum. Önemli bir sürece girdik. Tüm ülkemizde yerel seçim startı verildi. İlimiz için çok önemli bir süreç. 10 yıllık dönem içinde şehrimizin bir sürü sıkıntısı, problemi arttı. Sorunları çözen bir yerel idare olmadı. Bu şehrin sahipleri ve sakinleri olarak bundan hiç kimsenin mutlu olmadığını ifade etmek istiyorum. Zonguldak hasta bir şehir haline geldi. Bunu tedavi edecek bir doktora ihtiyacımız vardı. Zonguldak'ı tedavi edecek doktor arkadaşımızı aday gösterdik. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız projelerle hızlı bir şekilde eksikliklerimizi gidereceğimizin taahhüdünü vermek istiyoruz. Zonguldak diğer illerden çok farklı bir şehir. Bu nedenle burası iktidarımız için önemli şehirlerden bir tanesi. Genel seçimlerden sonra milletvekili arkadaşlarımızla bakanlarımıza yaptığımız ziyaretlerle şehrimizin eksik kalmış birtakım projelerimizi hızlı bir şekilde halkımızın hizmetine sunma noktasında görüş alışverişlerinde bulunduk. Önümüzdeki süreçte de hem genel hem de yereldeki problemlerimizi yerine getirmek noktasında hassasiyet gösterecekler. Biz zaman zaman şehrimize gelen siyasi ve bürokrat anlamında sorunlarımızın çözümü noktasında yetkililerle birlikte basın mensuplarımızın karşısına çıkıp poz vermekten öte sorunların çözümü noktasında hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Sizlerin de görüşlerinizi, fikirlerinizi, tenkit ve takdirlerinizi almak noktasında birlikte olacağız” diye ifade etti.

“Zonguldak'ın sorunlarını dinamik bir ekiple bu işi göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz”

Ömer Selim Alan ise “Yeni yılın ilk toplantısını bir arada yapmaktan mutluluk ifade etmek istiyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde yola çıkmış bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımızla inşallah 90 gün yılmadan çalışarak, Zonguldak'ın sorunlarını dinamik bir ekiple bu işi göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben yıllarca il başkan vekilliği yaptım, teşkilatlarımızın hepsiyle hasbıhal ettim. Zonguldak'taki tüm insanlarımızla projelerle, bu işi göğüslemek için Zonguldak'ın gurur duyulacak bir şehir haline gelmek için elimizden gelenin fazlasını yapmak için çalışacağız. İnşallah çok çalışacağız vatandaşımıza dokunacağız. Talepleri belli, istekleri belli. Zonguldak'ı hak ettiği seviyeye getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projeleri Ocak ayının sonuna doğru birer birer aktaracağız. Vatandaşlarımızla bizzat anlatmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Zonguldak'ın en önemli sorunlarından birisi çözülmüş oldu”

Kentteki kaçak yapılaşmaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uçar ise “Kaçak yapı diye tabir edilen yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu İmar barışı var. BU kapsam içerisinde Zonguldak'ı yakinen ilgilendiren proje var. Havza-i Fehmiye. Kastamonu'dan başlıyor, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan yeni bir süreç. Bu süreç içerisinde Zonguldak'ı yaklaşık 50-60 bin civarında hak sahibinin tapularını alabilmesi ile ilgili bir süreç başladı. Bu Zonguldak'ı yakından ilgilendiren çarpık yapılaşmayı yaşadığımız yıllardır sorunlu bir süreç. Bu ne yerel yöneticiler ne de merkezi hükümet çözebildi. Şimdi tapu teslimleri başladı. Yakında devam edecek. Bu ortadan kalktıktan sonra geçmişte yaşadığımız sıkıntılar bir daha yaşanmayacak. Ondan sonraki süreç bir daha yaşanmayacak. İmara açılacak, iskanı olacak. Yasal sürece gelmiş olacak. Şimdiye kadar yapılan yapılarla ilgili imar affından yararlanmak isteyenler bundan yararlanabiliyor. Artık onlar tedbirlerini alacak. Şimdiye kadar ne yazık ki Havza-i Fehmiye kanununa bağlı olarak bir engel vardı. Kaçak tabir edilen yapıların yasal statüye kavuşması için böyle bir süreç başladı. 31 Aralık son tarihti. Bu da Haziran ayına kadar ertelendi. 6 aylık süreçte hızlı bir şekilde bitirip Zonguldak'ı yakından ilgilendirdiği için paylaşmak istedim. Zonguldak'ın en önemli sorunlarından bir tanesi böylelikle çözülmüş oldu” diye konuştu.

“Hemen acilen 1000 kişinin alımı yapılsın ve 500 kişinin tarihi belli olsun”

Gazetecilerin TTK'ya alınacak 1500 maden işçisine ilişkin sorularını yanıtlayan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar şöyle dedi:

“TTK'ya Cumhurbaşkanımız 1000 + 500 kişi sözünü verdi. Bunda en ufak bir sıkıntı yok. 2018 yılı içerisinde bin kişi, 2019 yılı içerisinde 500 kişi diye açıklandı. Malum süreçten dolayı süreç aksadı. Ama yasal süreçlerin tamamlanması için ilgili kurumların yazı yazması, genelge yayınlaması lazımdı. Bu ilanın tüm Türkiye'ye açılması gerekiyordu. Yasal olarak. Ama bu sorunun çözülmesi için ilgili bakanlıklar sadece bölgemizi ilgilendiren bir iş kolu alanı olduğu için Zonguldak, Bartın ve Karabük illerimizle bu alımı yapılması ile ilgili önümüzdeki günlerde İŞKUR Müdürümüzün de yapacağı çalışmayla müracaatlar yakın bir süreçte başlayacak. Önümüzdeki günlerde seçim öncesinde 1000 kişi hemen alınacak. 500 kişi akabinde bakanlığımızın belirlemiş olduğu bir tarihte bu alımlar yapılacak. Bunu speküle etmenin, farklı yerlere çekmenin bir anlamı yok. Bu seçimle de ilgisi alakası yoktu, yasal süreçlerin tamamlanması bekleniyordu. Genel seçimler sonrasında bakanlıkların yapılanması konusu vardı. Atamalar yapıldı. Bu süreç de hızlı bir şekilde ilerliyor. Ocak ve Şubat ayı içerisinde bu süreci tamamlamayı planlıyoruz. 500 kişi 2019 bütçesi içinde alınacaktı. 2018'in ki gecikti, hemen acilen 2019 başında bu alımı yapalım vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözü tutalım denildi. Yoksa ikisini birden yapmaya kalktığınız takdirde süreç uzar ve beklentiyi karşılayamazsınız. Hemen acilen 1000 kişinin alımı yapılsın ve 500 kişinin tarihi belli olsun. Madencilik ağır iş kolu olduğu için yaşla ilgili bir hassasiyet var. Toplumun da bir beklentisi var. Kurumun alacağı personeli bu konudaki verimliliği açısından teknik olarak çalışmayı yapıyorlar.”