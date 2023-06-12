Alaplı Atatürk İlkokulu'nun gurur günü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından Kayseri'de düzenlenen 5.Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Final etabında Zonguldak'ın Alaplı İlkokulu öğrencisi Kuzey Deniz pentago oyununda Türkiye dördüncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl Zekâ Oyunları Federasyonu(TAZOF) tarafından Kayseri'de düzenlenen 5.Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası'na Alaplı ilçesinden 3 öğrenci katıldı. Şehit Recep Turan Ortaokulu öğrencisi Samet Efe Türkan küre oyununda Türkiye 21.si olurken, Atatürk İlkokulu Öğrencisi Kuzey Deniz pentago oyununda Zonguldak ilini temsil ederek Türkiye dördüncüsü oldu.

Alaplı Atatürk İlkokulu Öğrencisi Kuzey Deniz ile Şehit Recep Turan Ortaokulu öğrencisi Samet Efe Türkan ve ilçe koordinatörlüğünde öğretmenleri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, "Öğrencilerimizi, Verdikleri mücadele, sergiledikleri tavır ve davranışlarla turnuvada harika izler bırakan onlara rehberlik eden öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.