Alaplı Belediye Başkanı Tekin şantiye şefi gibi çalışıyor

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçede yönelik kalıcı hizmetler bırakmak istediklerini ifade ederek "Bizim görevimiz, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek. Biz halka hizmeti her şeyin üstünde tutuyoruz" dedi.

İlçenin değişik noktalarında aralıksız devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Mahallemizin ihtiyaçlarına ve vatandaşlarımızın taleplerine göre eşit hizmet sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Asfalt çalışmalarının bir bölümünü tamamladık. Önümüzdeki yıl asfalt çalışmalarımız devam edecek. Tepeköy Mahallesinde ‘Vadi Park' çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Ihlamur sokakta çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Karşıya Mahallesinde asfalt çalışmaların ardından yağmur suyu altyapı çalışmaları devam ediyor. Yine Taşbaşı mevkiinde asfalt çalışması yaptık. Ekiplerimiz kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca orayı ışıklandırarak daha güzel hale getireceğiz. Yeni Siteler mahallesinde kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız sürüyor. Mahallerde bulunan otobüs duraklarını yeniliyoruz. Bizim görevimiz, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek. Biz halka hizmeti her şeyin üstünde tutuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel hizmetler yaparak Alaplı'mızı daha ileriye halkımızla birlikte taşıyacağız” dedi.