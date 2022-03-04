Alaplı Belediye meclisi mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

00'da Alaplı Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşı günlerdir endişeyle takip ediyoruz. Dünya tarihi ne yazık ki böylesine büyük acılarla doludur ve hiçbir savaşın kazananının olmadığı pek çok defa görülmüştür' diyerek; ‘Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır millet hayatı tehlikeye maruz kalmayınca savaş bir cinayettir' İşte tam da bu sebeple amasız, fakatsız, lakinsiz ‘Savaşa Hayır' diyoruz' dedi.

Başkan Tekin Meclis toplantısı açılış konuşmasında şunları söyledi: ‘Taşbaşı üst geçidinin bu yıl içinde yapılabilmesi için Belediye olarak girişimlerimiz olmuştu. Konuyla ilgili Danıştay Başkanımız Zeki Yiğit'i ziyaret ederek desteklerini istedik. Zeki Yiğit'in destekleri ve girişimleriyle 2022 yatırım programında olmamasına rağmen Karayolları teknik ekipleri İlçemize gelerek üst geçidin yapılacağı Taşbaşı bölgesinde ölçümler yaparak çalışmalara başladılar. Ölçümlere belediyemizin teknik ekipleri de katıldı. Özelikle Yeni siteler ve Konak Mahallesi'nden Taşbaşı ve sahil alanına geçişte üst geçit çok önemliydi. Yatırım programında olmamasına rağmen üst geçidin yapım aşamasına gelmesinde büyük emekleri olan Danıştay Başkanımız Zeki Yiğit'e yürekten teşekkür ediyoruz. Danıştay Başkanımız Alaplı'mıza ve bölgemize gerçekten büyük önem veriyor. Bu önem ve değer de Alaplı'mıza hizmet olarak yansıyor. Danıştay Başkanımız Sayın Zeki Yiğit başta olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Kastamonu Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese Alaplı halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Alaplı'mıza hayırlı olsun" dedi.

Alaplı Belediyesi'nin 56. kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Nuri Tekin, "Öncelikle Alaplı Belediyemizin 56 kuruluş yıldönümünü kutluyorum. 56 yıl önce Eyüp Yaman ve ekibinin zor şartlarda ve kısmi imkanlarla kuruluşunu başlattığı Alaplı Belediyesi dönemim Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan imzalı üçlü kararname ile 28 Şubat 1966 yılında Alaplı Belediyesi teşkilatı kurulmuştur. Yasa gereği 15 Mayıs 1966 yılında yapılan seçimlerin ardından rahmet Eyüp Yaman kurucu Belediye Başkanı olmuş ve görev süresi boyunca İlçemize sayısız hizmetler kazandırmıştır. Belediyemizle ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü bu güzelliğin ve hizmetin altında 56 yıllık emek, azim, gayret ve birlik beraberlik vardır. Eyüp Yaman, Fahrettin Yazgan, Mehmet Sözer, Seçkin Tekin, Ahmet Zeki Atalay, Sedat Atalay, Muhabbet Tezel, Nevzat Çimenoğlu, Faruk Çaturoğlu ve Ekrem Yazıcı, Alaplı Belediyesin in bu günlere gelmesinde büyük emekleri vardır. Ben tüm Belediye başkanlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Rahmetli olan Başkanlarımıza Allahtan Rahmet diliyorum. Bizlerde devraldığımız Bayrağı daha yukarılara taşımak için Belediye meclis üyelerimiz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızdan aldığımız güç ile çalışmaya devam edeceğiz. Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli meslek kuruluşlarından biri olan serbest muhasebeci ve mali müşavirlerimizin mesleki sorumluluklarının bilincinde olarak verdikleri değerli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başta İlçemizdeki Muhasebecilerimiz olmak üzere tüm Muhasebecilerin günlerini kutluyorum. 3 Mart 1992 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden şehidimizi ve 7 Mart 1983 tarihinde TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen grizu faciasında kaybettiğimiz 103 maden şehidimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor. Tüm maden şehitlerimize, Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emek veren, çile çeken, sevgi ve şefkat gösteren, paylaşan, hakkı savunan, merhamet eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Ömrünü vatanına ve milletine adamış olan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Yüce Türk Milletinin bağımsızlık ve kutsal değerler uğruna verdiği mücadeleyi destansı bir şekilde anlattığı İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 101. yıl dönümünü kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş savaşımızda şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi, İstiklal Marşını milletimize hediye eden Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramı” kutluyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu aziz vatan ve kutsal değerlerimiz uğrunda canını feda ederek bu toprakları bizlere vatan yapan kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Alaplı Belediye Meclisinin tek gündem maddesi olan Alaplı Belediyesi'nin gelir tarifesinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edilerek meclis toplantısı sona erdi.