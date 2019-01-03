Alaplı Belediyesi engelliler için özel park yerleri oluşturdu

Alaplı Belediyesi, tarafından Ali Alp Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Bankası ve İş Bankası önüne engelli otoparkı yeri oluşturarak ekipler tarafından tabelaları dikildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Banka önlerine ayrılan engelli park yerleri engelli araç sahiplerinin sorunlarına yardımcı olacağını söyledi.

Engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Tekin, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden, mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Belediye olarak bizde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Engelli kardeşlerimiz için Ali Alp Caddesi üzerine bulunan 2 bankanın önüne engeli vatandaşlarımızın araçları için park yeri ayırdık. Ekiplerimiz bugün tabelaları diktiler. Engelli vatandaşlarımız için gerekli çalışmalarımız devam edecektir. Engelli kardeşlerimiz, onların her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler.” dedi.