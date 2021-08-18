Alaplı Belediyesi ile Enerjisa arasında dev proje

Ş. Alaplı'da artan enerji ihtiyacını karşılamak ve kente sürekli ve kaliteli enerji tedariki için alternatif enerji besleme hattı yapım çalışmalarına başlıyor.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 2021 yatırım programına aldığı İlçenin arz güvenliğini arttırmak amacıyla Ereğli trafo merkezi ile Alaplı dağıtım merkezi arasında 8 kilometre uzunluğunda bir nakil hattı tesisi inşa edecek. Geçtiğimiz günlerde Alaplı Belediyesinde bir araya gelen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkileri Alaplı'da yapılacak olan çalışmalar hakkında protokol imzalandı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçemizin artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için Başkent Dağıtım A.Ş. ile başlatacağımız bu çalışmayla İlçemizde alternatif bir enerji besleme hattı oluşacağını söyledi.

Çalışmaların Yeni Siteler Mahallesi içinde 3 kilometre alanda yapılacağını bu bölgede tüm enerji hatları yer altına alınacağını belirten Tekin, “Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. İlçemizin arz güvenliğini arttırmak amacıyla Ereğli trafo merkezi ile Alaplı dağıtım merkezi arasında 8 kilometre uzunluğunda bir nakil hattı tesisi inşa edecek. Bundan sonra İlçemizde 3 kilometre uzunluğunda yeni bir enerji nakil hattı çalışması başlayacak. Burada Enerjisa ve Belediyemizi ortak hareket edeceğiz. Yeni Siteler mahallesinde tüm havai enerji hatları yer altına alınacak ve yeni bir enerji hattı çekilecek. Elektrik altyapı sistemine enerji sağlaması için gerekli olan yatırım Yeni Siteler Mahallesi bölgesinde yer alacak. Yatırımlar hayata geçirildiğinde Alaplı İlçesinin alternatif enerji besleme imkanı arttırılacak olup yaşanacak muhtemel arızalara müdahale süresi ciddi anlamda kısalmış olacak. Yaklaşık 2,5 ay sürecek olan çalışmalarda Yeni Siteler Mahallesinde kazı çalışmaları yapılacak. Bu büyük projeyle Alaplı'mızda enerji ihtiyacını gidermede büyük bir adım atıyoruz.” dedi.