Alaplı Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde cami temizliklerine başladı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in talimatı ile yapılan çalışmalarda camilerin halıları ve avizeleri başta olmak temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında İlçe merkezindeki tüm camiler ibadete hazır hale getiriliyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe merkezinde bulunan tüm camilerde her yıl Ramazan ayı öncesi kapsamlı bir şekilde temizlik çalışmaları yaptıklarını belirtti. Tekin, “Alaplı Belediyesi olarak her yıl yaptığımız gibi ibadethanelerimiz olan camilerimizde Ramazan ayı öncesi hazırlıklara başladık. Mümin kardeşlerimizin gönül rahatlığıyla ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için profesyonel bir ekiple hem ilaçlama hem temizlik çalışması yapıyoruz. İlçe merkezinde bulunan tüm cami ve mescitlerde ramazan ayına kadar temizlik çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.