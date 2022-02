Alaplı Belediyesi Şubat ayı olağan Meclis toplantısı yapıldı.

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Başkanlığında Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Son 36 yılın en büyük kar yağışı ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kar yağışı boyunca Belediye ekiplerimiz büyük bir özveriyle gece gündüz demeden ana yolları açık tutmak için çalıştıklarını belirten Tekin, şunları söyledi;

“Yoğun kar yağışı nedeniyle bölge olarak sıkıntılı günler geçirdik. An geldi elektriksiz kaldık. An geldi üşüdük. An geldi kar yağışının coşkusunu yaşadık. Kızdığımız, kırdığımız, tahammül edemediğimiz anlar oldu. Ama bu süreci hep birlikte yaşadık. Alaplı Belediyesi olarak kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerimizle birlikte aralıksız olarak karla mücadele çalışmalarına başladık. İmkanlarımız dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Elektriklerin sık sık kesilmelerine rağmen, daha önce su pompalarımıza kazandırdığımız jeneratörler sayesinde halkımızı susuz bırakmadık. Kar yağışının başladığı andan itibaren ana halterlerin açık kalmasını sağlayarak ulaşımda yaşanacak sıkıntıların önüne geçtik. Ara halterlerde de kısa süre içinde çalışma başlatarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en az seviyeye çekmeye çalıştık. Tüm ekiplerimizle birlikte zaman ve mekan ayrımı yapmaksızın Alaplı'mızın her yerine hizmet etmeye çalıştık. Elbette bizimde yetişemediğimiz, vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiremediğimiz anlarda oldu. Ancak şunu özellikle belirtmek isterim ki yaşadığımız normal bir kar yağışı değil, deyim yerindeyse bir doğal afetti. Bu süreçte bizlerin çalışmalarını görmezden gelerek yaşanan doğal afeti siyaset konusu haline getirmeye çalışanlar da olsa da biz sadece halkımıza hizmet etmeye çalıştık. Tüm olumsuzluklara ve sıkıntılara rağmen, siz değerli halkımıza hizmet vermekten dolayı son derece mutluyuz. Bu süreçte zamanlarından ve ailelerinden fedakarlık yaparak halkımıza hizmet etmeye çalışan Belediye Başkan Yardımcımız Fikret Aydın'a, Daire Müdürlerimize,İş Makinesi operatörlerimiz ve tüm Belediye personelimiz başta olmak üzere; Emniyet ve Jandarma güçlerimize, Hastane personeli ve sağlık çalışanlarına, Köylerde ve şehir merkezinde yoğun çaba harcayan; enerji ve telekominikasyon, doğalgaz şirketlerinin personellerine, sürecin başında sonuna kadar her an sahada olan ve karla mücadele eden Tüm görevlilere ve Sabrınız ve desteğiniz için siz değerli Alaplı halkına yürekten teşekkür ediyorum”