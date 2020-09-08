Alaplı Belediyesi web sitesini yeniledi

alapli.bel.tr resmi web sayfasını vatandaşların daha kolay ve etkin bir şekilde kullanabilmesi amacıyla, yeniledi.

Alaplı Belediyesi resmi internet sitesini, vatandaşların belediye ile ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşımını sağlayacak şekilde, görsel ve fonksiyonel olarak yepyeni bir görünüme kavuşarak, hizmet vermeye başladı.

Kullanıcı dostu özelliği, sade ara yüzü ve farklı cihazlara uyumlu yapısı sayesinde yenilenen web sitesinin vatandaşlarımız daha etkin bir şekilde kullanabileceklerini belirten Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenen internet sitemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra dünya üzerinde nerede olursanız olun, bir tuşla Alaplılımızın güzelliklerini ve günlük Belediye çalışmalarını ve haberlerine anında ulaşabileceksiniz.En önemli yenilik ise, şuanda hazırlık aşamasında olan vatandaşlarımızın için büyük kolaylık sağlayacak online ödeme sistemi önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Vatandaşlarımız su faturası başta olmak üzere vergi ve harçlarını online olarak kredi kartıyla web üzerinden ödeme yapabilecekler. web sayfasına ister masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan, isterlerse de tablet ve akıllı cep telefonlarından rahatlıkla ulaşabiliyor. Web sayfasını ziyaret eden konuklar, ayrıca Belediye Başkanı Nuri Tekin'e doğrudan mesaj da yazabiliyor. Sayfa üzerinde 'Başkan'a mesaj' linki üzerinden dileyen vatandaş soru ve taleplerini Başkan Tekin'e yöneltebilecek. Ayrıca dileyen vatandaşlar da Başkan Tekin'in resmi sosyal medya hesaplarına ulaşabilecek.Resmi web sitesinde daha bir çok yenilikler yer alıyor" dedi.