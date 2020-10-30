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Alaplı Belediyesinde Eğitim desteği

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Uzat elini uzaktan eğitimde kaldır engeli’ kampanyasına Alaplı Belediyesi de destek verdi.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Uzat elini uzaktan eğitimde kaldır engeli' kampanyasına Alaplı Belediyesi de destek verdi.


Kampanya ile uzaktan eğitime erişemeyen dezavantajlı öğrenciler için Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 20 adet tablet Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik'e teslim edildi.


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, eğitime desteklerini her zaman devam ettiğini belirterek, “Alaplı Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Uzat elini uzaktan eğitimde kaldır engeli' kampanyasına 20 adet tabletle destek vermek istedik. Her şey evlatlarımız için bu sıkıntılı süreçte eğitimden eksik kalmamaları için biz de elimizden geleni yapacağız. İlçemizde eğitime desteklerimiz devam edecek.” Dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ise, Alaplı Belediyesine eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız Eğitime ve okullarımız ihtiyaçları noktasında her zaman bizlere destek olmuşlardır. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

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