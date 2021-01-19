İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaplı Belediyesi'nden sayaçlara donma ve patlama uyarısı

Alaplı Belediyesi eksilere düşecek hava sıcaklığı sebebiyle tüm abonelerin sayaç ve su tesisatlarını korumaları yönünde uyararak donan sayaç ve tesisatlara hiçbir şekilde ateş tutmaması ve sıcak su dökmemesi gerektiği bildirdi.


Alaplı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:


"Eksilere düşecek hava sıcaklığı sebebiyle tüm aboneleri sayaç ve su tesisatlarını korumaları yönünde uyarıyoruz. Açıkta bulunan su tesisatları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı veya yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Abonelerimizin donan sayaç ve tesisatlarına hiçbir şekilde ateş tutmaması ve sıcak su dökmemesi gerekmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde soğuğa karşı hassas olan su sayaçları kullanılamaz hale gelebilir."


"Sayaçlarınızı muhafaza altına alın "


Yapılan açıklamada ayrıca Sayaçların; kalın yün kumaş, boru kılıfı parçalarla sıkıca sarılarak muhafaza altına alınmalı, ayrıca varsa muhafaza sandıklarının da talaşla doldurulması gerektiği belirtildi. Sayaç donmaları ve sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmalarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için su sayaçlarının uygun şekilde korunması gerektiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.