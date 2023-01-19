Alaplı Belediyespor, Akınspor maçına hazır

TFF Bölgesel Zonguldak'ın Amatör Lig 3'cü grupta 15'inci hafta itibariyle 30 puanla 3'cü sırada bulunan ve 16'cı haftada kendi sahasında Akınspor'u konuk edecek olan Alaplı Belediye Spor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Zonguldak Deplasmanlı Amatör Süper Lig'de Alaplı Belediyespor ile Akınspor karşılaşacak. 2022-2023 Aytunç Topaloğlu Sezonu 16.Hafta müsabakasında Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Pazar günü çok önemli çok kritik bir karşılaşma oynanacak. Teknik Sorumlu yönetiminde yapılan haftanın son antrenmanında, ısınma koşusu yapıldı. Sağdan ve soldan yapılan ortalara kaleye şut çalışması yapıldı. Futbolcuların moral ve motivasyonunun üst seviyede olduğu antrenmanında yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

Ligde 35 puanla lider konumda olan Akınspor ile maç eksiği ile 30 puanla üçüncü sırada bulunan Alaplı Belediyespor Pazar günü 14.00'da Alaplı Sahası'nda karşı karşıya gelecek.

'Tüm randevular iptal'

Alaplı Belediyespor Mavi Şeytanlar Taraftar Grubu lideri Ferhat Demirezen tüm Alaplı Belediyespor taraftarlarına seslenerek “Pazar günü tüm randevular iptal. Herkes tüm planlarını Alaplı Belediyespor-Akınspor maçına göre yapsın. Bu maç Alaplı Belediyespor'umuz için çok önemli. Herkesi maça davet ediyoruz” dedi.