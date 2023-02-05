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Alaplı Belediyespor gol olup yağdı: 16-0

Zonguldak’ın Alaplı Şehir Stadyumunda Aaplı Belediye Spor, Elvanpazarcıkspor’u konuk etti.

Zonguldak'ın Alaplı Şehir Stadyumunda Aaplı Belediye Spor, Elvanpazarcıkspor'u konuk etti. Taraftarlar adeta maçın her 6 dakikasında bir gol izledi.


Amatör Lig 3'cü grupta evinde Elvanpazarcıkspor'u konuk eden Alaplı Belediyespor adeta gol olup yağdı. 90 dakikada 16 gol atan Alaplı Belediyespor taraftarlarına her 6 dakikada bir gol izletti. 16-0 ‘lık sonucun ardından ligde 39 puanla liderliğini sürdüren Alaplı Belediyespor, kalesinde ise bugüne kadar 11 gol gördü.

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