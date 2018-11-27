Alaplı Caddeleri ışıl ışıl oldu

Alaplı'da Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet meydanı yapılan dekoratif aydınlatma çalışması ile daha estetik bir görünüme kavuşarak ışıl, ışıl oldu.

Alaplı Belediyesi tarafından kaldırım ve zemini parke kaplama ve baskı beton çalışmasıyla yenilenen İlçenin en işlek caddesi olan Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Alanı aydınlatma çalışmasıyla birlikte ışıl ışıl bir görünüme ve görsel zenginliğe kavuştu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nın kaldırım ve cadde zemininin, parke taşları ve baskı beton kaplayarak, cilalama ve renklendirme yapılmak suretiyle yenilendiğini söyledi.

Cadde ve meydanın aydınlatarak ışıl ışıl olduğunu ifade eden Tekin, “Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nın kaldırım ve cadde zemini, parke taşı ve baskı beton kaplanarak, cilalama ve renklendirme yapılmak suretiyle 30 yıl sonra yenilendi. Yenileme çalışmasının ardından dekoratif aydınlatma çalışması ile caddenin silueti değişmiş oldu. Aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlayacak olan dekoratif aydınlatma sistemi ile cadde ve alan ışıl ışıl bir görünüme ve görsel zenginliğe kavuştu. Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet alan gece ve gündüzüyle artık ayrı bir güzelliğe kavuştu. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız çalışmalardan memnun olması ise ayrı bir mutluluk. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.