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Alaplı çayı'nın ağzı kapandı, ilçeyi sel korkusu sardı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki Alaplı Çayı’nın Karadeniz’e dökülen ağzının molozlarla dolması sel tehlikesini de beraberinde getirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Alaplı Çayı'nın Karadeniz'e dökülen ağzının molozlarla dolması sel tehlikesini de beraberinde getirdi.


Su seviyesinin yükseldiği derede sel tehlikesinden endişe edilirken, derenin çıkışı çakıl taşları ile kapanması vatandaşları endişeye sevk ediyor. Olası yağışlarda derenin taşacağını ve sel baskınlarına neden olacağını ifade eden vatandaşlar derenin çıkış noktasının bir an önce tamamen temizlenmesini istiyorlar. Olası sağanak yağışlarda derenin taşacağını ve sel baskınlarına neden olacağını belirten vatandaşlar dere ağzının bir an önce tamamen temizlenmesinin gerektiğini belirttiler.


Konu ile ilgi konuşan Alaplı Kont Konseyi Başkanı Yasin Ören, çayın ağzını bir an önce temizlenmesi gerektiğini aksi taktirde sağanak yağmurla birlikte çayın taşma riskini olduğunu söyledi.


Meteorolojinin ilçe genelinde sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptığını anlatan Ören, "Alaplı Çayı, Gümeli beldesinden başlayarak ilçe merkezinden Karadeniz'e akmaktadır. Şu anda çay çıkışında mendirek olmadığı için çayın Karadeniz'e akmasında sıkıntı olmaktadır. Karadeniz'in dalgaları da çay ağzına taş ve kum doldurmak suretiyle tamamen kapandı. Çayın ağzı tamamen kapandığı için çayın su seviyesi yaklaşık 30 cm yükseldi. Çaydaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle şehir içerisinde bodrum katlar çay seviyesinin altında kaldığı için su basma tehlikesiyle karşı karşıya. Çayın Karadeniz'e akması için bir an önce moloz taşlarından temizlenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde sel tehlikesi olabilir" diye konuştu.


Balıkçı Ahmet Karahan ise, Alaplı çayını Karadeniz'e çıkış bölgesi tamamen tıkandığı için sandallar dere içinde kaldı" diye konuştu.

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